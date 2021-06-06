حال ظهور الأعراض بعد تلقي اللقاح.. هل ستحتاج إلى إجراء اختبار كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تلقى ملايين الأشخاص لقاح فيروس كورونا، حول العالم، سعيًا للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الوباء، ويتوجس الكثيرين من الإصابة بالفيروس المستجد على الرغم من تلقيهم اللقاح، حيث يشكون من ظهور أعراض كورونا، ما يتسبب في حالة من التخبط بين ما إذا كانت تلك الأعراض نتيجة الإصابة بالفيروس أو لا، ليتساءلوا عن ما إذا كانوا في حاجة إلى إجراء اختبار كورونا أم لا.

وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress فإذا كانت لديك أعراض COVID-19 ، يجب أن تخضع لفحص كورونا حتى إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل، لن تكون معرضًا لخطر كبير لدخول المستشفى أو الإصابة بمرض خطير، ولكن إذا كنت مصابًا، فقد تنقل الفيروس إلى شخص غير محصن، والذي قد يصاب بمرض شديد.

-اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100٪

طور الباحثون بعض لقاحات COVID-19 خلال العام الماضي، فتتطابق الفعالية العالية لهذه اللقاحات في البيئة الخاضعة للرقابة الدقيقة للتجارب السريرية مع فعاليتها في الحياة الواقعية، لقاحات الحمض النووي mRNA التي تصنعها شركة فايزر وموديرنا، لا تزال فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في منع دخول المستشفى أو الوفاة، ومع ذلك ، هذا لا يعني أن لديك نفس درجة الحماية من الإصابة.

تشير أحدث الأبحاث إلى أن لقاحات الرنا المرسال توفر حماية بنسبة 70٪ إلى 85٪ من الإصابة بالعدوى على الإطلاق، ومن المستحيل معرفة ما إذا كان الشخص يتمتع بالحماية الكاملة أو لا يزال بإمكانه تطوير حالة خفيفة إذا تعرض لفيروس كورونا، لذلك إذا أصبت بالفعل، فلا يزال بإمكانك نشر الفيروس، وهذا هو سبب أهمية الاختبار.

-حالات الاختراق

عندما يصاب الشخص بالفيروس التاجي بعد التطعيم الكامل، فإن هذا يسمى حالة اختراق، والتي تظهر مبدأ أساسيًا للأمراض المعدية، ويعتمد ما إذا كان الشخص مصابًا بالعدوى أم لا على التوازن بين عاملي، هما شدة التعرض والكفاءة المناعية.

وترتبط شدة التعرض بمدى قرب الشخص غير المصاب من فيروس ينفثه شخص شديد العدوى أثناء التحدث ومدة اتصال الشخصين، وتتعلق الكفاءة المناعية بحماية الجسم المتأصلة ضد COVID-19، الأفراد غير الملقحين الذين لم يصابوا أبدًا بفيروس كورونا ليس لديهم أي حماية، فهذا فيروس جديد تمامًا، في حين أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل سيكونون أكثر حماية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اعتبارًا من 30 أبريل 2021 ، كان هناك ما مجموعه 10262 عدوى اختراق لقاح SARS-CoV-2 في الولايات والأقاليم الأمريكية، عادة ما تكون هذه الحالات بدون أعراض أو فقط حالات أعراض خفيفة، ومعظمها لا يؤدي إلى دخول المستشفى.

وأشار المركز إلى أن حدوث حالات الاختراق سيستمر على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص أقل عرضة لنشر الفيروس التاجي للآخرين مقارنة بالأفراد غير المحصنين، إلا أنهم لا يزالون قادرين على ذلك.

-الطفرات والمتغيرات الجديدة لكورونا

كان العالم محظوظًا لأن لقاحات الرنا المرسال على وجه الخصوص توفر حماية كبيرة ضد جميع المتغيرات الرئيسية التي ظهرت حتى الآن، لكن من الممكن تمامًا في مرحلة ما أن تتحور سلالة فيروس كورونا وتفلت جزئيًا أو كليًا من الحماية من اللقاحات، هذا سبب وجيه آخر لإجراء الاختبار إذا كنت تشعر بالمرض.

مع ارتفاع معدلات التطعيم وانخفاض عدد الحالات اليومية في الولايات المتحدة ودول أخرى، من المهم أيضًا مراقبة فيروس كورونا عن كثب، حيث يسمح اختبار COVID-19 للمسؤولين بتتبع مقدار الفيروس في المجتمع، ويمكن أن تساعد نتائج الاختبار الإيجابية الأشخاص في الحجر الصحي قبل نشر الفيروس للآخرين عن غير قصد، لذا ينصح بإجراء الاختبار إذا كانت لديك أعراض مقلقة، حتى لو تم تطعيمك بالكامل.