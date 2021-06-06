"مش محتاج فيزا".. 10 أماكن سياحية مميزة يمكن للمصريين زيارتها بدون تأشيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

في حين أن شرم الشيخ والجونة وجهات رائعة لقضاء العطلات، فإننا نتمنى غالبًا أن تكون هناك أماكن أخرى خارج مصر يمكننا زيارتها دون المرور بمشاكل الحصول على تأشيرة قبل السفر.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 أفضل 10 أماكن سياحية يمكنك زيارتها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وفقا لموقع top10cairo.

كولومبيا

قمم جبال الأنديز الشاهقة، وساحل البحر الكاريبي، وغابة الأمازون الغامضة، والآثار الخفية، والمجتمعات الاستعمارية المرصوفة بالحصى، تفتخر كولومبيا بجاذبية كل أمريكا الجنوبية، وأكثر من ذلك.

هونج كونج

هذه المدينة المبهمة من ناطحات السحاب والتقاليد القديمة والطعام السماوي ستذهل، سواء كانت زيارتك الأولى أو الخمسين، يمكنك البحث عن نفسك بالقرب من الحدود الصينية، وتناول الغداء في المعبد، والاستمتاع بمجموعة من سكاكين المطبخ، تليها ليلة من الأوبرا الكانتونية أو التانجو أو الكاريوكي، في أي مكان تختاره.

كينيا

السافانا الشاسعة تتخللها قطعان هائلة من الحياة البرية، الجبال المغطاة بالثلوج على خط الاستواء، كما يشار إلى هجرة الحيوانات البرية المذهلة التي تحدث كل عام في ماساي مارا في كينيا بأنها الأعجوبة السابعة الجديدة في العالم.

جزر المالديف

رفاهية لا مثيل لها وعالم رائع تحت الماء يجعل من جزر المالديف خيارًا واضحًا لقضاء عطلة حقيقية، تعد جزر المالديف موطنًا لأفضل الشواطئ في العالم؛ موجودة تقريبًا في كل جزيرة من جزر البلد التي يبلغ عددها ما يقرب من 1200 جزيرة، وهي مثالية باستمرار لدرجة أنه من الصعب عدم الانزعاج منها.

بالي في إندونيسيا

بالي جزيرة في إندونيسيا مليئة بالجمال الطبيعي، تجعل الشواطئ والطقس الدافئ وجهة جذابة لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء وقضاء بعض الوقت الجيد معًا.

تنزانيا

الأسود وأفراس النهر والفيلة والزرافات والحيوانات البرية، تعد تنزانيا أرض رحلات السفاري أكثر من أي وجهة أخرى تقريبًا، هناك شواطئ، وجبل كليمنجار، وشعب ودود، وثقافات رائعة - تنزانيا لديها كل هذه الأشياء وأكثر في حزمة واحدة مليئة بالمغامرة والترحيب، وتحديدا جزيرة زنجبار

ماليزيا

ماليزيا مثل دولتين في دولة واحدة، مقسمة إلى نصفين ببحر الصين الجنوبي، بينما تتباهى شبه الجزيرة بالمدن الصاخبة ومزارع الشاي والجزر الهادئة، تستضيف بورنيو الماليزية غابات برية من إنسان الغاب وقمم الجرانيت والقبائل النائية، جنبًا إلى جنب مع بعض الغوص الرائع.

الإكوادور وجزر جالاباجوس

قد تكون الإكوادور صغيرة، ولكنها تحتوي على مجموعة رائعة من العجائب، تعد جزر جالاباجوس، بمناظرها البركانية الدنيوية، نقطة جذب لمحبي الحياة البرية.

موريشيوس

مكان رائع مميز تعلوه الشلالات الاستوائية، تشتهر موريشيوس بمياهها الياقوتية وشواطئها ذات اللون الأبيض الفاتح والمنتجعات الفاخرة.

كوريا الجنوبية

تقدم كوريا الجنوبية ما هو أكثر بكثير من الامتداد الحضري الصاخب لعاصمتها النابضة بالحياة ومجموعة كبيرة من الكنوز من مملكة شيلا القديمة، ضع في اعتبارك، الخروج للسباحة في أحد الينابيع الساخنة المتدفقة في منتزه سيوراكسان الوطني، أو قضاء بعض الوقت في استكشاف العجائب الطبيعية في جزيرة جيجو أو التجول في المنطقة المنزوعة.