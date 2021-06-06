أخطاء تجنبيها عند استخدام بلسم الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 04:35 مساءً - في أحيان كثيرة، تشعرين أن صحة شعرك ليس على ما يرام، رغم أنك تفعلين كل شيء للعناية به. والسبب أنك ربما لا تستخدمين منتجات العناية بالشعر بالطريقة الصحيحة، لا سيما بلسم الشعر، لكي تحصلي على النتائج المرجوة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة أخطاء تفعلينها أثناء تطبيق البلسم على شعرك، فتجنبيها لتحافظي على صحة شعرك.



استخدام كمية كبيرة من البلسم

المبالغة في استخدام البلسم يضر بالشعر



غالباً ما تعتقد المرأة أن استخدام الكثير من البلسم يمنحها نتائج أفضل، إلا أن هذا الأمر يؤدي الى ثقل شعرك وصعوبة غسله. لذلك، احرصي على استخدام كمية قليلة من البلسم على شعرك، وتشطيفها من ثم جيداً بالماء الدافئ.

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إهمال استخدام البلسم من وقت الى آخر

لا تتخطي استخدام البلسم



عنما يكون لديك جدول أعمال مزدحم، تقومين بغسل شعرك بسرعة بالشامبو، وتهملين استخدام البلسم، في وقت لا يقل البلسم أهمية عن غسل الشعر بالشامبو. فالشامبو يزيل جميع الأوساخ والزيوت التي تتراكم على شعرك، أما البلسم فهو يمنح شعرك الرطوبة التي يحتاج إليها، والتي تحافظ على حيويته ونعومته. بالتالي، لا تفوتي استخدام البلسم إطلاقاً في كل مرة تغسلين شعرك فيها.



وضع البلسم على جذور الشعر

يجب تطبيق البلسم على خصلات الشعر وليس جذوره



إذا كنت تضعين البلسم على جذور شعرك، فتوقفي عن ذلك فوراً، لأن هذا الأمر يثقل شعرك ويجعله يبدو دهنياً. طبقي البلسم على أطوال الشعر فقط، والتي تكون أكثر جفافاً مقارنة بجذور الشعر.

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تشطيف الشعر بعد تطبيق البلسم فوراً

اتركي البلسم على شعرك لبضع دقائق



للاستفادة من فوائد البلسم، عليك تركه على شعرك ما بين دقيقة الى ثلاث دقائق قبل تشطيفه بالماء، فعندما تقومين بالتخلص من البلسم على الفور بالماء، فقد لا يعمل بفعالية على شعرك.



أفضل خيارات بلسم الشعر





Nexxus Humectress Ultimate Moisture Conditioner من نيكسيس

Nexxus Humectress Ultimate Moisture Conditioner



يعمل هذا البلسم على تقوية حواجز الحماية الطبيعية للشعر، ويحافظ على رطوبة الشعر لمدة تصل الى 24 ساعة، إضافة الى أن الكافيار والبروتين اللذين يدخلان في تركيبته، يعملان على تنعيم الشعر من دون أن يتركاه دهنياً أو يجعلاه ثقيلاً.



Matrix Total Results High Amplify Conditioner من مايتركس

Matrix Total Results High Amplify Conditioner



تتميز تركيبة هذا البلسم الشبيهة بالماء بتقنية خاصة تخترق الشعر فتغذيه في الأعماق وتجعله لامعاً وناعماً كالحرير. وهو خيار مثالي لصاحبات الشعر الكيرلي الطبيعي.

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