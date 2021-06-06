لحظة تتويج ملكة جمال الشرقية 2021 (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مدته لم تتجاوز الـ7 دقائق، شهد تداولا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكذلك «يوتيوب»، عرض من خلاله فاعليات حفل تتويج صاحبة لقب ملكة جمال محافظة الشرقية 2021.

تفاصيل فاعليات المسابقة

وتبين من الفيديو المتداول، إقامة فاعليات المسابقة داخل إحدى قاعات المناسبات في محافظة الشرقية، وذلك بحضور المطرب خالد بيومي، ونخبة من رموز المجتمع بالمحافظة.

وشهدت المسابقة التي تقام للعام الثالث على التوالي، حسبما كشف المطرب خالد بيومي خلال تقديمه لصاحبة لقب التتويج، مشاركة مجموعة كبيرة من الفتيات من بنات المحافظة، ما بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، والمحجبات وغير المحجبات أيضا.

صاحبة لقب التتويج

وحصدت لقب ملكة جمال الشرقية لعام 2021، فتاة تدعى شيري الحناوي، كما حصدت فتاتان آخرتان ألقاب الوصيفتين الأولى والثانية.

شدا حسام ملكة جمال الأناقة لعام 2021

وفي سياق آخر، أقيم حفل ملكة جمال الأناقة 2021 منذ عدة أسابيع، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث جاءت فاعليات الحفل بلا جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

حفل ملكة جمال الأناقة 2021

وخلال حفل الختام، توجت المتسابقة شدا حسام صاحبة الـ17 عامًا، بلقب ملكة جمال الأناقة 2021 Miss elegant، واختيرت يوستينا وجدي وصيفة ثانية، ومنة الله عبد الباسط الوصيفة الثالثة، وآلاء محمد الوصيفة الرابعة.

وارتدت الفتيات فساتين من اللون الأبيض قصير وضيق، وبدت فرحة الفتيات كبيرة لزميلتهن، وتبادلن التهنئة احتفالا بتتويج ملكة جديدة للمسابقة التي تقام كل عام في مصر.