فريدة سالم: أفضّل «استايل» كريستيانو رونالدو وفشلت في طهي البامية بكندا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «DMC»، فقرة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعنوان «بالعربي كده»، تهدف لمشاركة عدد من نجوم مصر مع الشباب في الخارج، وحلّ بطل كمال الأجسام رامي السباعي الشهير بـ«بيج رامي»، وفريدة سالم، لاعبة كرة قدم مصرية، ضيفين على البرنامج.

وقالت فريدة سالم، إن أكثر أكلة مصرية تعشقها هي البامية: «فكرت أعملها في كندا وفشلت فشل غير طبيعي، لكن عملت كشري وعجبهم وحطوا عليه رانش وصوص وزعلت جدا وقلت لهم مش هعملكم تاني».

وأضافت أنها تفضل الكشري على الفول والطعمية، موضحة أنها تشعر بالاحترام الشديد للنشيد الوطني عندما تسمعه: «اتعلمت ده من طابور المدرسة، وحافظة النشيد الوطني كله».

أما بيج رامي، فقال إنّ الفول والفلافل أكثر وجبة يفتقدها عندما يكون موجودا خارج مصر، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بالعودة إلى مصر للقاء أسرته وأصدقائه، وكان يشعر بالسعادة عندما يتحدث أبناءه عن مصر رغم أنهم لم يزوروها بعد.

وأضاف، «مثلي الأعلى في اللعبة كان أخويا لما كنت صغير شوية، ولما كبرت شوية كان الأمريكي فيكتور مارتينيز أفضل لاعب بالنسبة لي»، بينما قالت فريدة سالم إن والدتها كانت مثلها الأعلى، مشيرة إلى أنها معجبة باستايل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.