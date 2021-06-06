هجوم على ريهام سعيد بسبب «أم نور»: عايزة الناس تعمل كفتة في أوضة النوم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية ريهام سعيد، عقب طرحها الإعلان التشويقي لحلقتها القادمة من برنامجها، والتي من المقرر أن تستضيف فيها اليوتيوبر «أم نور»، الشهيرة بمقاطع «الكفتة في غرفة النوم»، وهو الأمر الذي عرضها لهجوم كبير من متابعيها.

تتجاوز 200 ألف جنيه سنويا.. تعرف على أرباح أم نور: «بتعمل كفتة أوضة النوم»

ريهام سعيد تروج لـ«أم نور»

وظهرت الإعلامية في الإعلان الترويجي للحلقة، وهي تتحدث من داخل غرفة أم نور، قائلة: «أم نور عاملة حالة، وفيديوهات ورقص دمها خفيف، وبتعمل كفتة حلوة أوي».

هجوم على ريهام سعيد

ولم يمر الكثير بعد الإعلان عن الحلقة، إلا وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهجموم على ريهام سعيد، بسبب اختيارها لليوتيوبر، معبرين عن استيائهم منها ومستنكرين ظهورها على الشاشة في البرنامج، وجاء من بين التعليقات «ده إسمه إفلاس وفشل»، «أيوة يعني عاوزة الناس تعمل كفتة في أوضة النوم»، «أنتي مش شايفة إنها بتقدم محتوى مبتذل» و«يعني إحنا مسائين منها وأنتي جيباها».

وتعرضت «أم نور» للعديد من الانتقادات بسبب مقطع «الكفتة» الشهير، والتي جاءت أبرزها «أنتي حاطة الشقة كلها في أوضة النوم حتى باب الشقة»، وعلّق آخرون: «إيه الرسالة اللي أنتي عايزة توصليها بالظبط يا أم نور».

كم تربح أم نور من الفيديوهات على يوتيوب؟

وبالتوازي مع المقاطع التي تبثها «أم نور» على «التيك توك»، أطلقت قناة باسمها عبر «يوتيوب» منذ أسبوع مضى، لإعادة نشر المقاطع ذاتها من خلالها، والتربح منها بعنوان «فانز أم نور».

ووفقًا لموقع «سوشيال بليد» فإن القناة تتربح شهريًا من 69 دولارا، حتى 1001 دولار، ما يعادل بين 1085 جنيها وحتى 15 ألفا و700 جنيه مصري، في حين تصل أرباحها السنوية من 824 دولارا، وحتى 13200 دولار، ما يعادل بين 13000 جنيه وحتى أكثر من 207 آلاف جنيه مصري.