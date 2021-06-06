بعد العثور على 10 حمير مذبوحة.. «القومي للبحوث» تحذر: تدخل في صناعة كريمة التورتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكريمة عُنصر أساسي لتزيين وحشو التورت والحلويات بأنواعها الشرقية والغربية، لها قوام ثقيل ومذاق مميز تجعلها اختيار أساسي لمحبي الحلويات، وعلى الرغم من من المذاق المميز، إلا أن الإفراط في تناولها بكثرة يُسبب الكثير من المشكلات الصحية.

احذر تناول كريمة التورتة والحلويات

وحذرت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كيمياء حيوية التغذية، ورئيس قسم التغذية المركز القومي للبحوث، من الإفراط في تناول كريمة التورتة والحلويات، بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الدهون والسكريات، والألبان المُصنعة كاملة الدسم والمختلطة، قائلة: «مليانة دهون وأول مشكلة ليها هي السمنة، وزيادة الوزن، غير السكريات اللي بتسبب أمراض السكري، وأمراض تصلب الشرايين والكبد الدهني وغيرها».

وأشارت أستاذ كيمياء حيوية التغذية، ورئيس قسم التغذية المركز القومي للبحوث، لـ «هُن»، أن مادة الكريمة تُصنع بشكل أساسي من الجيلاتين المُستخرج من الدهون المستخرجة من تحت الجلود وبالطبع منها الحمير: «عشان يخلي القوام تقيل»، مضيفة «بيتعمل منه شرايح أو بودرة بتستخدم في صناعة الكريمة، وفي منها بيدخل في صناعة الأدوية».

العثور على 10 حمير مذبوحة في تلا

وفي سياق آخر، عثر فلاحون بمحافظة المنوفية على أعداد كبيرة من الحمير المذبوحة بجوار مصرف في المنطقة الواقعة بين قريتي بابل وكفر العرب التابعتين لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الفزع والجدل بين الأهالي، مطالبين بالتحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على من قام بإلقاء الحمير في المصرف.

وكان يحي الغنيمي أحد الأهالي، أكد أنهم فوجئوا بوجود عدد كبير من الحمير يتخطى 10 حمير ملقاة في المصرف، وذلك في المنطقة الواقعة بين قريتي بابل وكفر العرب بمركز تلا، وتكرر الموقف مرات مختلفة، مؤكدًا أن الأهالي يشعرون بالاستياء بعد انتشار الرائحة الكريهة أثناء تحلل الحمير.