بعد مقولة «من يؤتمن على العرض».. نهاد أبو القمصان: يجب ضمان حقوق الفتيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت المحامية نهاد أبو القمصان، على التعليق على سلوك الأب الذي شغل موقفه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر أحد الشباب صورة لقائمة منقولات زوجية، خاصة بأخته، مدونا عليها عبارة توحي باهتمام الأب بسعادة ابنته وتفضيلها عن الأموال التي دفعها لتجهيزها، بعدما رفض كتابة قائمة منقولات لضمان حقوق ابنته.

وقالت نهاد أبو القمصان، خلال حلقة برنامجها «حكايات نهاد»، إن هناك بعض الآباء يبالغون في كتابة قائمة المنقولات الزوجية، وبعض البلاد تظهر فيها عادات غير منطقية للزواج.

وأضافت، أنه هناك اختيارين بدلا من كتابة قائمة المنقولات، الأول التجهيز بإمكانيات الزوج، وبعد ذلك كتابة المهر في قيمة مؤخر في عقد الزواج، والثاني تعاون أهل العريس والعروس في الزواج، وكتابة في عقد الزواج أن الممتلكات الزوجية التي تحصلت بعد الزواج شراكة بينهما.

وأكدت نهاد أبو القمصان، على ضرورة تأمين حق الفتيات قبل الزواج، واختيار الحلول التي تضمن إتمام الزواج وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الفتيات.

أب يرفض كتابة قائمة منقولات زوجية لأبنته

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت قائمة للمنقولات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم رواد السوشيال ميديا حولها إلى قسمين، الأول مؤيد لما فعله الأب من رفضه لكتابة القائمة قائلا «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، والثاني رافضا لهذا الفعل، الذي هو من وجهة نظرهم تفريط في حق الابنة.

ما حق المرأة في قائمة المنقولات؟

وذكرت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حملت الرقم 2436، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها؛ فهي مما تَعارَفَ عليه الناس في بلادنا، والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.