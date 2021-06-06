«قبلة» في مول تجاري تفتح النار على زوجين من مشاهير سناب شات.. ومتابعون: «مراهقة متأخرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للزوجين السعوديين أميرة الناصر ومشعل الخالدي، وهي تقبله ما أثار حالة من الجدل بين متابعيهم في المملكة العربية السعودية.

وتعرضت نجمة «سناب شات» الشهير أميرة الناصر، للانتقادات من قبل متابعيها على موقعي «سناب شات» وموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدما طلب منها زوجها نجم «سناب شات» السعودي مشعل الخالدي، بتقبيله أمام المارة في أحد المولات التجارية.

وانتشر تداول فيديو الناصر هي وزوجها بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد الخالدي رفقة زوجته، في أحد المولات التجارية وأطلقوا هاشتاجًا «‏‎#اميرة_الناصر_تقبل_زوجها_بالسوق» للتفاعل من خلاله بإثارة الأمر لدى المسؤولين.

وتفاعل عدد من متابعيها على الفيديو بتعليقاتهم: «َش سويت ف حياتي عشان يطلع لي هالمقطع»، «مراهقة متأخرة»، «وين النيابه العامه عنهم».

وكشف المقطع عن وجود بعض المارة المترددين على المول التجاري بينما طلب الخالدي، من زوجته بأن تقبله، ولم تبد الزوجة اعتراضا ونفذت ما طلبه، ومنحت الناصر زوجها قبلة على خده، بشكل سريع، وسط ترحاب من جانب زوجها، الذي ظل يبتسم، ما أثار انتقادات وردة فعل غاضبة بين متابعيهما.

كانت نجمة سناب شات السعودية أميرة الناصر، قد فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب بإعلانها عن حملها قائلة إنها في فترة الحمل حتى لا يجرحها أحد بعد أن تتغير ملامحها بسببه مشيرة إلى أنها فضلت إعلان الخبر بعد انفصالها مباشرة.

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كما عادت أميرة الناصر إلى ارتداء الحجاب مجددًا بعدما طلت على متابعيها بتطبيق سناب شات معلنة خلع الحجاب ومعتبرة أنه يغير من ملامحها: « خلاص قررت أني اطلع كدا حاسة أنه لايق عليا كتير الحجاب كان ظالمني مرة كان مخليني عجوزة».