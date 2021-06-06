سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات: قومي ارقصي وفكك منه.. ومتابعون: نصيحة ذهبية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى الفتيات عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكتبت في رسالتها «قومي ارقصي وفكك منه مبيجيش من وراه غير النكد»، وانهالت تعليقات متابعيها على المنشور مؤيدين حديثها، حيث جاء من بينها «ايوه عندك حق مكذبتيش، سمية الخشاب الفرفوشة رزق، نصيحة ذهبية.. النكد بيضيع العمر.. صح كلامك يا نجمة».

سمية الخشاب تكشف سر رشاقتها

وكانت كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن أسرار رشاقتها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن جميعها وصفات من الطبيعة مكنتها من الحفاظ على الرشاقة والصحة في آن واحد، موضحة أن آخرها هو العصير الأحمر، والذي كشفت عنه خلال ندوتها في «الوطن».

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال حديثها عن مكونات المشروب الأحمر، والذي تعتبره بمثابة وصفة سحرية لصحة الجسد، إنه هو عبارة عن مجموعة من الخضراوات والفواكه مثل البقدونس والسبانخ والتفاح والكمثرى، ويضاف البنجر الأحمر إليهم.

وتابعت: «حطي بنجراية مع العصير الأخضر هتلاقي لونه أحمر وطعمه مسكر، ومفيد جدا للدايت وطارد للسموم وبيحرق الدهون وبيدي نضارة للوش، ولو شربتيه على الريق هتحسي بطاقة كبيرة».

نصائح سمية الخشاب للسيدات

ووجهت الفنانة سمية الخشاب، خلال ظهورها في وقت سابق ببرنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، نصائح للنساء يحافظن من خلالها على صحتهن ورشاقتهن، أولها الرقص قائلة: «نصحيتي لكل الستات ارقصوا.. الرقص دواء وعلاج ورياضة وليس قلة حياة.. يا بنات وستات افتحوا الأغنية ورقصي الدورة الدموية هتتحرك ومراكز الطاقة في جسمك حظك هيتحرك ومزاجك.. ارقصوا يا جماعة».

وكشفت سمية الخشاب خلال اللقاء، أنها تتلقى دراسة في الوقت الحالي في مجال «علوم التغذية» وطرق الحفاظ على الصحة والرشاقة، قائلة: «صحتنا هي أكبر نعمة في الوجود، وإحنا بناكل وغير مدركين بمدى أهمية الصحة، وعملت تريند العصير الأخضر وكسر الدنيا، وحبيت أنصح الناس وأفيدهم بما تعلمته».