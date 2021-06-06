السبب وراء انخفاض مستوى الأكسجين لمريض الكورونا.. وإليك العلامات التحذيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة عن سبب معاناة بعض مرضى كورونا، حتى أولئك الذين اكتفوا بالعلاج في المنزل، من نقص الأكسجين الذي قد يتطور ويهدد حياتهم في مراحل معينة من الإصابة.

ووفقا لموقع thehealthsite توضح الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ستيم سيل ريبورتس" Stem Cell Reports ، وأجراها باحثون من جامعة ألبرتا، أن سبب معاناة العديد من مرضى Covid-19 ، حتى أولئك الذين ليسوا في المستشفى، من نقص الأكسجة - وهي حالة خطيرة محتملة حيث يكون هناك نقص في الأكسجين في أنسجة الجسم.

سلطت الدراسة الضوء أيضًا على سبب كون عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات علاجًا فعالًا لأولئك المصابين بالفيروس، فيقول الدكتور شكر الله إلهي، الأستاذ المشارك في كلية الطب في جامعة ألبرتا كندا، إن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم يمثل مشكلة كبيرة لدى مرضى كوفيد -19 وأنه لهذا السبب، اعتقدنا أن إحدى الآليات المحتملة قد تكون أن Covid-19 يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء."

ووفقًا للباحثين في الدراسة، مع ازدياد حدة المرض، تتدفق كرات الدم الحمراء غير الناضجة إلى الدورة الدموية، وتشكل أحيانًا ما يصل إلى 60 في المائة من إجمالي الخلايا في الدم، بالمقارنة، تشكل كرات الدم الحمراء غير الناضجة أقل من واحد في المائة، أو لا تشكل أيًا منها على الإطلاق، في دم الفرد السليم.

ووجد الفريق أيضًا أن عقار الديكساميثازون يثبط استجابة مستقبلات ACE2 و TMPRSS2 لـ SARS-CoV-2 في كرات الدم الحمراء غير الناضجة، مما يقلل من فرص الإصابة، ويزيد الدواء أيضًا من معدل نضج كرات الدم الحمراء غير الناضجة، مما يساعد الخلايا على التخلص من نواتها بشكل أسرع، منوهين إلى أنه بدون النوى، لا يوجد مكان يتكاثر فيه الفيروس.

-ما هو نطاق تشبع الأكسجين الطبيعي؟

يشير التشبع بالأكسجين عمومًا إلى النسبة الفعلية للهيموجلوبين المؤكسج الموجود في دم الشخص والذي ينتقل من الرئتين إلى أعضاء أخرى مختلفة من الجسم، فهذا هو واحد من أكثر وظائف جسم الإنسان حيوية.

ويعتبر الشخص بصحة جيدة عندما يكون مستوى الأكسجين أعلى من 94. يمكن أن يتراوح مستوى التشبع في أي مكان بين 94-100. ولكن عندما يكون مستوى الأكسجين أقل من 94 ، يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجة في الدم ، والذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية.

-علامات تحتاج إلى مساعدة طبية

إن الأكسجين مهم لعمل الجسم، أي انخفاض في مستواه يمكن أن يصبح قاتلاً، وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تخبرك أن مستوى الأكسجين لديك ينخفض وأنك بحاجة إلى دعم طبي:

-ألم الصدر غير المبرر (مستمر).

-عندما يكون مستوى الأكسجين لديك أقل من 90 لأكثر من ساعة إلى ساعتين.

-تلون مفاجئ في شفتيك وجلدك.

-يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين في الجسم أيضًا إلى مضاعفات عصبية.