أقنعة طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - أنه الوقت المناسب للتخلص من الرؤوس السوداء وأنت في المنزل لهذا يمكنك تحضير خلطات سهلة وطبيعية من المطبخ وتحديداُ من الملح . اليوم ننصحك بتطبيق وصفة ماسك الملح والحليب واللبن الزبادي. فهو يساعد على ازالة الرؤوس السوداء كما تعمل على تقشير البشرة وترطيبها واعادة النعومة والنضارة اليها.



طريقة عمل قناع الملح والزبادي لإزالة الرؤوس السوداء

قناع الملح والزبادي لإزالة الرؤوس السوداء



من المهم استخدام الملح من اجل ازالة الرؤوس السوداء. فهو يتمتع بخصائص مطهرة ومقشرة. ولهذا ينصح بتحضير هذه الخلطة.



المقادير



ملعقتا طعام من الحليب

ملعقة صغيرة من الملح

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الخطوات

يمزج الحليب مع الملح جيداً حتى يذوب تماماً. تنظف البشرة تماماً من بقايا الغبار والاوساخ والمكياج مع التركيز على مناطق نمو الرؤوس السوداء وخصوصاً المنطقة T اي الجبين والانف. يطبق عليها المزيج مع القيام بالتدليك بلطف بحركات دائرية. بعد ذلك يترك المزيج على الوجه لمدة 10 دقائق فقط قبل غسله جيداً بالماء الفاتر. ومن اجل الحصول على افضل نتيجة ينصح بتطبيق هذه الوصفة مرة كل يومين ثم استخدام الكريم المرطب.



خلطة الملح والزبادي

خلطة الملح والزبادي



تساعد هذه الخلطة على تخليص البشرة من السموم والشوائب وعلى تجديدها واعادة الاشراق الصحي اليها. كما ان احتواء الزبادي على حمض اللاكتيك يساهم في التخلص من الرؤوس السوداء.



المقادير



ملعقتا طعام من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

ملعقة صغيرة من الملح



الخطوات

يمزج المكونان جيداً الى ان يذوب الملح تماماً في اللبن. حين يصبح المزيج جاهزاً للاستخدام يتم تطبيقه على كل مساحة بشرة الوجه مع التركيز على مناطق ظهور الشوائب وتحديداً الرؤوس السوداء. يتم تدليك تلك المناطق من دون الضغط عليها بشدة بواسطة الاصابع مع القيام بحركات دائرية. يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل ان يتم غلسه بالماء الفاتر. ويمكن تطبيق هذه الوصفة يومياً مع الحرص على اتباع طرق العناية المسائية الى ان تتم ملاحظة ازالة الرؤوس السوداء نهائياً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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