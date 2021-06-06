كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - تبحث كل إمرأة عن تسريحة شعر تناسبها وتمنحها مظهراً جذاباً، ويبدو أننا في موسم 2021، سيكون أمامنا العديد من الخيارات، فهناك العديد من التسريحات من السنوات السابقة ما زالت متواجدة بخلاف تلك التي تأتي بلمسة من التجديد لتواكب الموضة. وعلى الصعيد العالمي، تنافست النجمات على اعتماد تسريحات ذيل الحصان المثبتة ونالت شعبيّة واسعة، وهذا ما يدلّ على أنّها تفوّقت على بقيّة التسريحات.

يُقدم لك "الخليج 365.نت" أفكار رائعة لتسريحات ذيل الحصان المثبتة لإطلالة جديدة وعصرية.

تسريحة ذيل الحصان المثبتة لإطلالة عصرية

موديلات تسريحات ذيل الحصان المثبتة

إليك، الخليج 365 مجموعة من أجمل موديلات تسريحات ذيل الحصان المثبتة، مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر لتختاري منها التسريحة التي تناسب شخصيتك وتتألّقي بتسريحة شعر عصرية ولافتة.



تسريحات ذيل الحصان المثبتة مع البف

تسريحات ذيل الحصان المثبتة مع البف لإطلالة صيفية لافتة

تسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهراً حيوياً، وهي عملية ومميزة لإطلالة صيفية ساحرة، كما تحمي شعرك من الانتفاش نتيجة الرطوبة العالية أو التأثر بالعرق الذي يتصبب على الوجه بفعل الحرارة العالية، وتتناسب مع تقسيمات الوجه المختلفة وستجعلك تحصلين على إطلالة شبابية وهي مثالية لتتحكمي بشعرك. كما يمكنك إضافة الإكسسوارت لتجعليها ملائمة أكثر، وهي ترتكز على تقسيم الشعر بأخذ خصلة الغرة من كلا الجانبين وتثبيتها بدبوس شعر، وتمشيط ما تبقى من الشعر. رفع ما تبقى من الشعر المنسدل على شكل ذيل حصان ومن ثم استخدمي ربطات الشعر الناعمة جداً لتزيين ذيل الحصان.

تابعي المزيد: تسريحات ويفي مرفوع بأسلوب ذيل الحصان



تسريحات ذيل الحصان المثبتة مع العقدة

تسريحة ذيل الحصان بأسلوب ناعم

تُعطي هذه التسريحة وجهك جمال عفوي وإطلالة شبابية، تسريحة ناعمة جداً وعملية، وتريحك من انسدال الشعر على وجهك، الذي يصيبك بالتعرق، إلى جانب ذلك، فإنها تضيف لمسة من الأنوثة والجمال للشعر، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها. مشطي شعرك واربطيه على شكل ذيل حصان في أسفل الرّأس مقابل الرّقبة من الخلف، مع ترك مسافة صغيرة جداً بين الرّبطة والرّأس. إصنعي فتحة فوق الرّبطة مباشرة من بين الشّعر في المسافة المتروكة، ويُؤخذ الشَّعر أسفل الرّبطة ويُقلب بإدخاله عبر الفتحة، وإنزاله إلى أسفل. شدي عُقدة ذيل الحصان عن طريق سحبه إلى أسفل، لشدّ العُقدة وإبرازها.



تسريحة ذيل الحصان المثبتة بأسلوب مرتفع

تسريحة ذيل الحصان بإطلالة ملفتة ومميزة

تُعتبر من أشهر التسريحات المميزة ويمكن الحصول عليها ببساطة شديدة، ويمكن إعتمادها مع غرّة قصيرة أو طويلة وذلك حسب شكل جبينك. فإذا كان عريضاً يمكن تنفيذ غرّة كثيفة والعكس صحيح مما يتيح لك بفرصة التألق بإطلالة ملفتة ومميزة. فقط مشّطي الشعر بالفرشاة لإزالة التّشابك، بتمشيطه من الأطراف ثمّ من الجذور لحماية الشّعر من التّلف. إذا كان الإرتفاع المرغوب به في الأسفل أو في المنتصف، يُمشّط الشعر إلى الخلف ويُجمع باليد، ويُمكن قلب الرّأس إلى الأسفل، وجمع الشّعر بالفرشاة، ثمّ إرجاع الرّأس مع الإمساك بالشَّعر. بعد ذلك، يُربط الشَّعر، ويعتمد عدد لفات الشعر كربطة للشعر.

تابعي المزيد: تسريحة ذيل الحصان بين النجمات العرب والأجانب

تسريحة ذيل الحصان بأسلوب الضفائر

تسريحة ذيل الحصان المثبتة بأسلوب الضفائر لإطلالة مفعمة بالحيوية

تُعزز هذه التسريحة من جمالك وتُضفي المزيد من التألق إلى إطلالتك، كما أنها لن تستغرق منك مجهوداً كبيراً لإعدادها. قومي أولاً بتجديل شعرك بدءاً من الغرة إلى الخلف، وعند الوصول إلى منصف الرأس إجمعي شعرك المنسدل مع الضفائر وإربطيه على شكل ذيل الحصان. يُمكنك تجديل الجزء الأخير منه، أو إضافة بعض التّموجات إلى الشَّعر في الجزء السّفليّ باستخدام مكواة الشّعر الكيرلي، بتقسيم الشَّعر إلى ثلاثة أجزاء، وصنع تموّجات كبيرة، للحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية.

تسريحة ذيل الحصان المثبتة بأسلوب منخفض

تسريحة ذيل الحصان مثبتة بأسلوب منخفض لإطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت ذاته

للباحثات عن إطلالات عملية وأنيقة في الوقت ذاته، فبالتأكيد هذه التسريحة ستكون الخيار الأمثل لهن. فهي ما زالت تسيطر على موضة تسريحات الشعر لهذا الصيف. وما يميّز هذه التسريحة هو سهولة تطبيقها، كما وتُليق بجميع المناسبات سواء النهارية الكاجوال أو المسائية الرسمية، وتمنح المرأة لوكاً نابضاً بالحيوية والأنوثة في آن. فلا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة.

تابعي المزيد: تسريحة ذيل الحصان للشعر القصير