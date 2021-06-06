5 عادات لا تتخلي عنها للحفاظ على بشرة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - الحصول على بشرة صافية ومشرقة وخالية من الشوائب هو حلم جميع النساء، ولكن عذا الحلم لا يتحقق من دون خطوات ضرورية على المرأة ألا تتخلى عنها على الإطلاق، وهذا لا يعني أنه عليك استخدام الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة أو الخضوع للكثير من علاجات البشرة، وإنما فقط الحرص على خطوات تقومين بها بشكل يومي. وفي هذا المقال، نرصد لك خمساً من هذه العادات اليومية الضرورية في روتين العناية بالبشرة، لتحافظي على بشرة مثالية.



1- تنظيف الوجه مرتين في اليوم

تنظيف البشرة مرتين يومياً يحافظ على بشرة خالية من البثور



للحفاظ على بشرة خالية من البثور وحب الشباب، يجب أن تحرصي على تنظيف وجهك مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك، وذلك عند الاستيقاظ وقبل الخلود الى النوم. وفي حال تعذر عليك تنظيف وجهك في الصباح، إياك إهمال غسل وجهك في المساء، لإزالة آثار المكياج والغبار والشوائب.

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2- الاسترخاء

احرصي على القيام بأنشطة تخفف من التوتر والإجهاد



من الحقائق المؤكدة، أن التوتر يؤدي الى ظهور حب الشباب، حيث أن الإجهاد يتسبب في إفراز الدماغ مزيداً من الهرمونات التي تؤدي الى تفاقم هذه المشكلة. لذلك، حتى لو كان لديك جدول أعمال يومي مزدحم، احرصي على القيام بأنشطة تخفف من التوتر والإجهاد، مثل اليوغا والتأمل وممارسة الرياضة والاستماع الى الموسيقى والرسم...



3- الامتناع عن العبث بالبثور

العبث بالبثور يتسبب بظهور الندبات



قد يكون العبث بالبثور أمراً مسلياً أو مغرياً لكثيرات من النساء، إلا أن هذه العادة تؤدي الى ظهور الندبات وسد المسامات، والى العدوى بالفطريات والبكتيريا وغيرها الكثير، لذلك امتنعي فوراً عن العبث بالبثور وحب الشباب التي تظهر على بشرة وجهك.

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4- ترطيب البشرة

ترطيب البشرة خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة



يعتبر ترطيب البشرة من أهم الخطوات لضمان الحصول على بشرة صحية، فالقيام باستخدام مرطب للوجه، لا سيما في المساء، يجعل بشرة ناعمة كالحرير، وأكثر امتلاءً، ويصلح كل الاضرار التي تلحق ببشرتك طوال اليوم.



5- الابتعاد عن العادات الغذائية السيئة

تجنبي تناول الكثير من السكر والاطعمة الدهنية



في كثير من الأحيان، تكون بعض الأطعمة سبباً للكثير من مشاكل البشرة، من بينها حب الشباب. لذلك ننصحك بإعادة النظر في عاداتك الغذائية إذا كنت تريدين الحفاظ على بشرة صحية ونقية. وأول شيء عليك القيام به، هو التقليل من تناول السكر والتخفيف من المأكولات الدهنية.

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