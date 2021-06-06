للعروس: خيارات عطور عالمية تجعلك محط أنظار الجميع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - تفتّش المرأة العروس عن العطر الذي يشبه شخصيتها ويناسب نوع بشرتها، إلا أن كم العطور العالمية يجعلها ترغب في اقتناء الكثير من العطور النسائية لترضي طموحها الى أن تكون محط الأنظار في كل مكان وتحديداً في يومها. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة من العطور العالمية الجذابة، لتختاري من بينها العطر النسائي الذي يغنيك عن كل العطور.



Oscar de la Renta Alibi Eau de Parfum من أوسكار دو لا رينتا

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Powder Foundation



إنه عطر زهري – فاكهي، تمتزج فيه نغمات الماندرين مع زهر الزنجبيل والأوركيد والفانيليا، إضافة الى المسك والعنبر، وهو مزيج مدهش يمنح المرأة رائحة عطر في غاية الروعة والجاذبية، ورائحته الحسية والمتطورة تضمن لك عبقاً آسراً يمتد لساعات طويلة.

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MCM Eau de Parfum من أم.سي.أم

MCM Eau de Parfum



تتصدر هذا العطر نغمات توت العليق والمشمش، تليها الياسمين والفاوانيا البيضاء وأوراق البنفسج، التي تمتزج مع الطحلب الأبيض والفانيليا وخشب الصندل والأمبروكس الشفاف. ويعد هذا المزيج من النغمات المتناقضة خياراً رائعاً للأجواء الحارة، حيث أن رائحة الفاكهة والزهور التي يبثها تشعرك بالانتعاش والحيوية طوال النهار.



Maya Njie Les Fleurs Eau de Parfum من مايا نجي

Maya Njie Les Fleurs Eau de Parfum



إنه عطر صيفي جذاب، يرتكز على رائحة الأزهار والبرغموت الاخضر وزهر البرتقال والمغنوليا، مع لمسة من المسك والملاحظات الخشبية. يشكل هذا المزيج من النغمات الحيوية والدافئة في آن، رائحة عصرية جذابة تعزز من أناقة المرأة وأنوثتها.

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Issey Miyake A Drop d'Issey Eau de Parfum من إيسي مياكي

Issey Miyake A Drop d'Issey Eau de Parfum





إن هذا العطر الزهري المصنوع بعناية والصادر حديثاً من علامة إيسي مياكي، والموضوع في زجاجة دائرية لافتة، هو بمثابة سينفونية تبث السعادة والنشاط فيك طوال النهار، وذلك بفضل نغمات زهرة الليلك وزهر البرتقال، وحليب اللوز والمسك، وهو مزيج بسيط إنما عاطفي وجذاب ومريح، يجعلك امرأة تضجين جمالاً وأنوثة.

Kendall by KKW Fragrance Blue Roan Eau de Parfum

Kendall by KKW Fragrance Blue Roan Eau de Parfum

إنه عطر جديد برائحة كريستالية بسيطة، مسكية، وحلوة، تمتزج فيه نغمات الفواكه مثل الخوخ والحمضيات والكمثري، والزهور كاليلانغ يلانغ، والروائح الدافئة مثل المسك والعنبر والفانيليا، وهي نغمات تشكل في ما بينها عطراً رومانسياً جذاباً يناسب المرأة في الأوقات كافة.

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