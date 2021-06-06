موديلات فساتين سهرة تخفي البطن للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - الإطلالة الجذابة والرشيقة تتطلّب معايير معينة لضمان نجاحها، أهمها اختيار الأزياء التي تُبْرِزُ مكامن الجمال في الجسم، وتخفي العيوب الظاهرة في مناطق معينة كالبطن، فمن المهمّ جداً أن تنتبه السّيدة إلى الأجزاء التي لا تريد أن تُظهرها في إطلالاتها، لذلك أردنا اليوم أن نقدّم لك بعض التصاميم الراقية التي تليق بالمحجبات من وحي مدونات الموضة.

مريم سيف بفساتين مصممة بنفشة بسيطة

مريم سيف بفستان بجليتر احمر -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد البلوغر، مريم سيف، على الفساتين ذات الخصر الضيق والمنفوشة من الأسفل لتخفي عيوب جسمها وتوفر لها إطلالة محتشمة تليق بالحجاب، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أحمر مصمم بأكتاف مرتفعة وأكمام واسعة ومكسو بالجليتر اللامع على طبقة من الشيفون، مع حجاب أبيض مزين باكسسوار فضي، واختارت في إطلالتها الثانية فستاناً أزرق منفوشاً مصمماً بخصر ضيق مزين بشريط ساتان، ويكسو التصميم لمعة بسيطة وعصرية تليق بالنساء المحجبات.

مريم سيف بفستان منفوش -الصورة من حسابها على الانستغرام

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مي محمد بفساتين بطبقات من الشيفون

مي محمد بفستان سواريه اسود -الصورة من حسابها على الانستغرام

تحرص الكثيرات من النساء على اختيار فساتين مصممة بطبقات من الشيفون لإضافة لمسة عصرية وأنثوية على مظهرهن مع الحرص على إخفاء عيوب الجسم، وهذا ما فعلته مدونة الموضة المصرية، مي محمد؛ حيث أطلت بفستان أسود مصمم بأكمام مرفوعة الأكتاف وريش أسود في منطقة الصدر، مع قَصَّة واسعة في البطن، ومصممة بعدة طبقات من الشيفون، بالإضافة إلى حجاب التوربان القطني المصمم بربطة في الخلف، مع أقراط ذهبية دائرية وحذاء بيج ناعم، وظهرت بفستان بيج مصمم بأكمام شيفون واسعة، مع قَصَّة مميزة خافية لعيوب البطن، وأكملت مظهرها بحجاب باللون البيج مع أقراط ذهبية.

مي محمد بفستان بطبقات شيفون -الصورة من حسابها على الانستغرام

إسراء مصطفى بفساتين ذات خصر ضيق

اسراء مصظفى بفستان بخصر ضيق -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد البلوغر المصرية، إسراء مصطفى، على خيارات الفساتين المصممة بخصر ضيق وقَصَّة واسعة في الأسفل لأناقة أنثوية مميزة، ومن أبرز خياراتها نسقت فستاناً أحمر مصمماً بأكمام عصرية وخصر مرين بأزرار مع حجاب أبيض ناعم، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية فستاناً بدرجة فاتحة من البنفسجي مزيناً بالزهور البيضاء والبنفسجية في الصدر، مع أكمام الجرس التي تُعَدُّ من الصيحات الرائجة في الفترات الأخيرة، ويُصمم من الأسفل بقَصَّة منفوشة وأنثوية.

اسراء مصطفى بفستان سهرة يخفي البطن -الصورة من حسابها على الانستغرام

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