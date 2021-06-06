طريقة عمل عجينة الكريب بخطوات اقتصادية وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريب من الأكلات المحببة للكبار والصغار، وتحتار بعض السيدات في طريقة إعداد عجينة الكريب بالمقادير الصحيحة في المنزل، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل عجينة الكريب، بطريقة بسيطة وسهلة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل عجينة الكريب

المكونات الأساسية:

2 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء للعجن.

زيت للدهن.

طريقة عمل عجينة الكريب بالخطوات

يخلط الدقيق والسكر والملح والماء.

يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسطة القوام.

يصب الخليط على مراحل في صينية كريب مدهونة بالزيت.

يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج.

طريقة عمل الكريب باللحم المفروم

المكونات الأساسية:

كريب.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الكريب باللحم المفروم بالخطوات

في وعاء على النار يتم وضع اللحم المفروم مع القليل من الزيت.

نضع البصل المفروم ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم المفروم إلى البني وينضج البصل.

يتبل بالملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات جيدا.

تحضير قطع الكريب الساخنة ويتم فرد عليها اللحم المفروم ولفها على شكل رول.

تحضير صينية مدهونة بالزيت ويتم رص الكريب بها.

نضع الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يحمر لونها، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل كريب الدجاج

المكونات الأساسية:

عجينة الكريب.

كيلو من صدور الدجاج المسلوقة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح.

ثمرة من الفلفل الأحمر المقطع إلى شرائح.

ربع كوب من الماء.

ثمرة من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة عمل كريب الدجاج بالخطوات

نضع مقلاة على النار بها الزيت وتترك حتى تسخن.

نضع الثوم مع التقليب حتى يتغير لونه ونضع الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر وتقلب المكونات.

نضع صدور الدجاج بعد تفتيتها ونضيف الجزر وتقلب المكونات ونضع الماء.

تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والثوم البودرة، وتقلب المكونات وتترك حتى تمام النضج.

يتم وضع الحشوة فوق الكريب ونضع الجبنة الموتزريلا عليها ويلف الكريب على الحشو.

ترص في صينية مدهونة بالزيت وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى نحصل على اللون الذهبي لها وتقدم ساخنة على المائدة.