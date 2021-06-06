الحاجة سوزان تنوي التبرع بقطعة أرض لتجديد عقد فرجاني ساسي: لازم نحافظ عليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الحاجة سوزان قنديل، المتبرعة بقرطها الذهبي لنادي الزمالك، عن نيتها في الذهاب لنادي الزمالك، غدًا الاثنين، لمقابلة المسؤولين بالقلعة البيضاء، من أجل التبرع لتجديد عقد فرجاني ساسي، وذلك لحاجة النادي للاعب بحسب ما ذكرته.

وقالت سوزان قنديل خلال حديثها لـ«هُن»: «أنا في نيتي اتبرع بقطعة أرض بتاعتي، ويمكن المرة دي يقبلوها لأنهم مقبلوش مني الحلق المرة اللي فاتت ومخدوش مني حاجة»، وتابعت باكية «فرجاني مش مجرد محترف، ده لاعب ارتبطنا بيه، ولازم نحافظ عليه».

وطالبت السيدة سوزان قنديل، المسؤولين ووزير الرياضة، بفتح باب التبرعات للتجديد للاعيبة، قائلة: «كلنا هنتبرع يعملولنا حساب في بنك نتبرع بيه، ونحافظ على نادينا ولاعبيتنا».

واستكملت حديثها: «إحنا في مرحلة صعبة، ولازم اللاعيبة تقعد، عشان نحافظ على الفرقة وناخد الدوري».

قصة الحاجة سوزان

وكان تصدر اسم سوزان قنديل، محركات البحث خلال الشهور القليلة الماضية، عقب تبرعها بقرطها الذهبي لتجديد عقد اللاعب، إلا أن إدارة النادي رفضت الأمر وقررت تكريمها على مبادرتها.

رحيل فرجاني ساسي

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف عن كواليس جديدة في أزمة التونسي فرجاني ساسي، بشأن تجديد عقده، وخاصة بأن عقده ينتهي بختام الموسم الجاري، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ في الوقت الجاري.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن إدارة النادي تنتظر عودة فرجاني ساسي من تجمع منتخب تونس، للاستفسار منه حول توقيعه لناد آخر من عدمه وخاصة نادي الريان القطري.

وكانت إدارة النادي أودعت 250 ألف يورو في حساب التونسي كجزء من مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 635 ألفا، وقدمت له بعض العروض الأمور لتجديد عقده وأبرزها صرف منحة تعاقد وحملة إعلانية كبيرة وتحمل جزء من الضرائب.