8 فوائد لتناول الفجل بينها مكافحة أعراض الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد فوائد تناول الخضراوات للجسم، فبعضها يمد الجسم بالحديد والمعادن، والبعض الآخر يوفر الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم ومساعدته على طرد السموم والأجسام الضارة، ويعمل على تقوية المناعة التي بدورها تقاوم مقاومة المختلفة، ومن أبرز تلك الخضراوات الفجل، وهو ما تحدث عنه الدكتور ميخائيل جينزبورج، خبير التغذية الروسي، موضحا أن الفجل غني بالمواد الغذائية التي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة.

ومن فوائد الفجل التي ذكرها الدكتور «ميخائيل» في حديثه لـ«روسيا اليوم»:

- غني بالعناصر المعدنية الدقيقة والفيتامينات، وله خصائص مضادة للالتهابات والأورام.

- تناول الفجل يبطئ عملية الشيخوخة.

- مفيد للأشخاص الذين يعانون من قرحة والتهاب المعدة وأمراض الجهاز الهضمي، ولكن يجب تناوله بحذر لأن الفجل يحتوي على مركبات إيثرية ومرارة، تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وقد تسبب تفاقم الحالة الصحية.

نصائح لتناول الفجل بأمان

- ينصح بتناول الفجل بعد الطعام، وليس قبل أو أثناء تناول الطعام.

- من الأفضل تناول الفجل عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي مع الزيت أو اللبن، لتخفيف تأثيره المهيج.

- ينصح خبير التغذية الروسي، كل من يعاني من انخفاض حموضة المعدة، بتناول الفجل على الريق، لتحسين إفراز عصير المعدة وعملية الهضم.

فوائد الفجل للنساء

يساعد في علاج بعض الأمراض لدى النساء، حيث يستخدم في علاج بعض الحالات والأمراض الصحية التي تؤثر على خصوبة المرأة، مثل حالات البدانة والسمنة المفرطة التي تؤدي إلى تجمع الدهون في منطقة البطن، وبالتالي تؤدي إلى الضغط الزائد على الرحم مسببة تراجع وظائفه، فيذيب الفجل تلك الدهون ويخلص الجسم منها.

فوائد الفجل للجسم

- يعد الفجل عامل مساعد لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية والربو، ويعمل مكافح طبيعي لاحتقان الجهاز التنفسي.

- يعتبر الفجل مطهراً طبيعياً وغنياً بالفيتامينات التي تحمي الجهاز التنفسي من العدوى.

- يحتوي على الألياف التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، ومنع احتباس الماء وحدوث المشاكل مثل الإمساك.

- يعمل الفجل كطارد للسموم، كما يساعد على التئام الجروح والقروح.