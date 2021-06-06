بعد مطالبة وفاء عامر بقراءتها بعد الدعاء لدلال عبدالعزيز.. فضل سورة الفلق ومعنى «النفاثات في العقد»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

لا تزال الفنانة وفاء عامر تقدم دعمها الكبير للنجمة دلال عبد العزيز، نظرا لعدم استقرار حالتها الصحية، حيث طالبت متابعيها بالدعاء لها أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تعليق وفاء عامر

وكانت «وفاء» نشرت صورة للفنانة دلال عبد العزيز، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ودونت عليها قائلة: «يارب اشفيها، وعافيها، وقويها، ورجعها لينا بالسلامة»، مطالبة الجمهور بقراءة سورة الفلق في تعليقها: «سورة الفلق جزاكم الله خير».

فضل قراءة سورة الفلق

ووفقا لعلماء التفسير والفقهاء، فإن لقراءة سورة الفلق العديد من الفضائل والفوائد التي تعود على قارئها والتي منها، الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخالق الخير والشر، فالشيطان وكل من كفر من الجن هم من خلق الله، ولأن الله عز وجل يعلم شر ما يمكن أن يصيبوا المرء به، أمر النبي الكريم والمسلمين بالتعوذ بالله من شر ما خلق.

الليل يحوي الشر ما يستوجب الاستعاذة

كما توضح السورة الكريمة للمسلمين، أنه عند سكون الليل تكمن بعض الشرور والمخاطر التي يجب الاستعاذة بالله منها، فالغسق هو الليل، وإذا وقب أي إذا هدأ، حيث تخرج شياطين الإنس والجن لنشر الفساد في الأرض، لذا حث المولى تعالى، المسلمين، على الاستعاذة من هدوء الليل.

الاستعاذة من النفاثات في العُقد

ويُقصد بقوله تعالى، «النفاثات في العُقد»، هن الساحرات اللواتي يعقدن العقد وينفثن فيها حتى ينعقد السحر، ولذلك تعتبر السورة إقرارا بكفر هؤلاء الساحرات مع الأمر بالاستعاذة بالله منهن للوقاية من شرورهن، كما أمر الله عز وجل، أيضا، في آيات السورة المباركة، بالاستعاذة من شر الحاسد وبغضه، والنفوس وما تخفيه من الحسد داخل الصدور.

آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

وكان مصدر من داخل عائلة الفنانة دلال عبدالعزيز، كشف أن حالتها في تحسن ملحوظ ومستقرة نسبيا، ولكنها ليست في أفضل حالة، بسبب أنها تعاني من تليف في الرئة، والذي ظهر كأثر سلبي من فيروس كورونا، ويعمل الأطباء حسب المصدر على علاجه.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنها في حالة إفاقة وواعية لكل ما يدور من حولها، وأن أبناءها وأزواجهم بجوارها طوال اليوم من أجل ألا تشعر بالوحدة أو تشعر بغياب سمير غانم، ويقولون لها إنه بعيد عنها كي لا يصاب بكورونا وأنه كبير في العمر، لذلك لا يقدر على زيارتها، ولكنه يتصل بهم باستمرار لكي يطمئن عليها.