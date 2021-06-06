علي غزلان يتجه لتعلم المكياج: بعرف أظبط الآيلاينر أكتر من البنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الطبيب واليوتيوبر الشهير علي غزلان، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات جديدة تجمعه بخطيبته ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان.

وأظهرت اللقطات التي شاركها اليوتيوبر عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، محاولات «غزلان» في تعلم أُسس وضع المكياج لخطيبته.

وظهر اليوتيوبر الشهير وهو يضع أساس المكياج في البداية «فاونديشن» ثم الكونسيلر، والكونتور، ليبدأ فيما بعد بوضع مكياج العيون، معلقًا: «بعرف أظبط الآيلاينر أكتر من البنات»، قبل أن ينتهي بوضع أحمر الشفاه لها.

مقطع فيديو لخطيبة علي غزلان يعرضها للهجوم

وتعرضت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، خطيبة البلوجر علي غزلان، منذ أيام، لحالة من الهجوم الكبيرة، عقب نشرها مقاطع مصورة عبر خاصية «ستوري»، وهي تمزح مع خطيبها، خلال وجودهما في دبي.

وظهرت فرح شعبان وهي في نوبة ضحك وتتحدث في نفس الوقت، ما أثر على مخارج الحروف، قائلة: «أنا مجنونة وعاوزة الناس تشوف إني مجنونة».

ثم عاد «غزلان» بمقطع فيديو جديد من منزلها، عرضها للهجوم أيضًا من قِبل المتابعين.