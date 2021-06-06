الامارات | "أبو أحمد خدني الكوافير" .. أغنية تثير الجدل وتتصدر حديث المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو أحمد خدني الكوافير" .. أغنية تثير الجدل وتتصدر حديث المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

"أبو أحمد خدني الكوافير" هو اسم الأغنية التي احتلت منصات الاستماع والتواصل الإجتماعي المختلفة لتصبح حديث الناس في مصر خلال الساعات الأخيرة لكلماتها المختلفة التي أثارت الكثير من الجدل في الشارع المصري، والأغنية لمطربة شابة اسمها صولا عمر

وقد تم طرح مقطع دعائي للأغنية منذ عدة أيام ولاقت استحسانا كبير جدا وقام بغنائها عدد من المشاهير على تطبيق "تيك توك" مستخدما صوت المطربة الأصلي.

وطرحت الأغنية منذ ساعات بشكل كامل وفي أقل من 24 ساعة دخلت ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.. و الأغنية من كلمات عفت الشناوي، لحن ميري، توزيع حاتم محسن.

وتتحدث الأغنية عن شابة تحب الماديات كثيرا وتتزوج من رجل أسمه أبو أحمد وتقوم باستغلاله وتقدم ذلك بكلمات مبتكرة وخفيفة الظل وتقول بعض كلمات الأغنية:

أبو أحمد – خدني الكوافير

أبو أحمد – دفعته كتير

أبو أحمد – عيّنلي شوفير

أبو أحمد – شقته عالنيل

أبو أحمد – اكتبلي الشقة

أبو أحمد – اوعى تقول لأه

أبو أحمد – يالا على مارينا

أبو أحمد – في شاليه بجنينه

أبو أحمد – هشتري عربيه

أبو أحمد – رخصتها عليّه

أبو أحمد – وتكون عالزيرو

أبو أحمد – علي طول بدعيله

أبو أحمد – نفسي في تليفون

أبو أحمد – ويكون آيفون

وقالت مطربة الأغنية الفنانة الشابة صولا عمران عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي ردا على أسئلة المعجبين ، وأيضا في تصريحات صحفية أن الأغنية تتناول أكثر من فكرة، منها الفتاة المادية التي تبحث عن المال ومطالبها المادية والفلوس والدلع فقط بغض النظر عن الزوج أو سنه

وأضافت أن الأغنية ناقشت قضية «الشوجر دادي» وهو الرجل الثري الكبير في السن الذي يتزوج أو يرتبط بفتاة شابة وينفق عليها أموالًا طائلة لارضائها وللاستمرار في العلاقة أيا كانت، وهي أغنية ساخرة ليس مقصود بها شخص محدد ولا الاساءة ولكن تطرح القضية بشكل ساخر.

وأضافت "إن كان هناك شخص مقصود بشوجر دادي في حياتي فهو والدي بما أنه يتحمل مصاريفي وطلباتي الشخصية . . خاصة أني أرفض وجود علاقة مثل أبو أحمد في حياتي باستثناء أبي".

وقالت صولا عمر أن هناك تعليقات كثيرة جاءت من المعجبين الذين أشادوا بكلمات الأغنية والتي لم تتوقع نجاحها على الإطلاق أو تصدرها الترند وقوائم الاستماع والمشاهدة خاصة أنها لا تبحث عن الترند على الإطلاق وتغني من أجل الفن وحبه وقدمت عددا من الأغنيات لكن أبو أحمد رغم طريقتها الساخرة هي التي حققت النجاح وجعلت الناس تسأل عنها بهذا الشكل، خاصة أن الجمهور أصبح يقبل على كل ما هو غريب ومختلف فقط.

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