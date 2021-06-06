الطفل محمد «شبيه يحيي الفخراني» يفاجئ متابعيه بخسارة وزنه: اتعودنا عليك قلبوظ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ الطفل محمد الفخراني الشهير «بشبيه يحيي الفخراني» جمهوره ومتابعيه بعدما نشر صورة له وهو بشكل مختلف تمامًا عما كان يبدو عليه، حيث بدى نحيفًا بعد أن خسر عدة كيلو جرامات حتى أن البعض من متابعيه لم يتعرف عليه.

وتفاعل عدد كبير مع الطفل الملقب بشبيه يحيي الفخراني نظرًا للتشابه الذي بينه وبين الفنان الكبير يحيي الفخراني في ملامح الوجه والشعر ومنها: «أنت عملت كدا وخسيت إزاي».. «برافو عليك إنك خسيت»... «برافو يا محمد عاش» «كنت بحبك لما كنت قلبوظ».

كما داعبت المطربة ساندي محمد الفخراني قائلة: «فخورة بيك على أد ما كنت بلعب في خدودك وأنت مقلبظ لكن مبسوطة منك أوي أنك خسيت».

وكان آخر ظهور فني لـ محمد الفخراني في مسلسل «ابن أصول» الذي تم عرضه على شاشات التلفزيون عام 2019، وشارك مع نخبة من النجوم منهم الفنان حمادة هلال والفنانة آيتن عامر، وجسد خلال الأحداث شخصية «يوسف» الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

ومع بداية ظهوره على الساحة الفنية في عمر مبكر، كان يعتقد البعض أنه حفيد النجم يحيى الفخراني، وهو ما نفاه الطفل خلال أحد الحوارات الصحفية، موضحًا أنه لم يقابله مطلقًا، وإنما الشبه الموجود بينهما جعل الجميع يسميه بـ «الفخراني».

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وكشف «محمد»، خلال حوار تلفزيوني سابق مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة «مصر mbc»، أنه قام بعمل العديد من المقالب في هذا الثلاثي أثناء الكواليس وهم من أطلقوا عليا اسم الفخراني بعد الانتهاء من المسلسل، موضحا أنه شارك بعد ذلك في لقطة صغيرة من فيلم «بابا» مع الفنان أحمد السقا.

كما شارك «الفخراني» بدور طفل في مجموعة من الأعمال الفنية منها «صاحب السعادة» مع الزعيم عادل إمام، وجسد خلاله دور حفيده، و«سرايا عابدين»،«ريح المدام»، «الزوجة الرابعة»، و«الرجل العناب» مع هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.