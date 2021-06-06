ماذا يخفي العرج الخفيف من أمراض خطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، عن الأمراض التي يمكن أن يشير لها العرج الخفيف.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن العرج الخفيف يمكن أن يشير، إلى انزلاق غضروفي، وأحيانا قد يؤدي إلى فقدان الساق أو الجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويقول، "حتى العرج الخفيف، يمكن أن يشير إلى أمراض خطيرة، مثل تصلب شرايين الأطراف السفلية. وعند الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد يتشوه الهيكل العظمي، لذلك قد يشير إلى اختلال في مفصل الورك. أي هناك احتمال حصول انكسار في الورك".

ويضيف، يزداد خطر العرج على كبار السن، فقد يكون إشارة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، الجلطة الدماغية، التي يمكن أن تسبب الوفاة.

ويقول، "إذا كان الشخص يجر ساقه، فهذا يشير إلى مشكلة في العمود الفقري مثل الانزلاق الغضروفي. وفي هذه الحالة يظهر الألم في الظهر أيضا".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الكثيرين تظهرعندهم آلام تحت الركبة في عمر 30-40 عاما، ولكنهم لا يولونها أي اهتمام. بينما هي إشارة خطر حمراء وخاصة للمدخنين منهم.

ويضيف، عند ظهور العرج فجأة، يجب على من يعاني من مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم ومن لديه استعداد وراثي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أن يهتم بالأمر ويستشير الطبيب الأخصائي.