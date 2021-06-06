قتل 140 شخصا.. معلومات عن مغتصب الليبية صاحبة صرخة «عندكم ولايا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف جهاز أمني تابع للمجلس الرئاسي الليبي، مساء يوم السبت، عن هوية الإرهابي مغتصب السيدة الليبية في القضية التي تعرف إعلاميًا بـ «عندكم ولايا»، وذلك بعد القبض عليه حيث أنه المتورط الرئيس في حادثة الاغتصاب التي أثارت قبل سنوات حينها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه ذكر الجهاز الأمني لردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا خلال بيان صحفي، أن السلطات ألقت القبض على الإرهابي «علي العدولي» في مسقط رأسه بالعاصمة الليبية طرابلس، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب امرأة قبل 5 سنوات في الحادثة التي اشتهرت باسم «عندكم ولايا».

وقال جهاز ردع الإرهاب بليبيا في بيانه، «لم ننسى صرخة المرأة الليبية وهي تستغيث وتستجدي بكلمات كثيرة على مسامعنا منذ عام 2016، من امرأة مغلوب على أمرها، قام المجرمون حينها بتصويرها وابتزازها داخل أحد المعسكرات، التي كانت تتحصن فيها إحدى العصابات المسلحة العشوائية».

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وأضاف الجهاز في البيان: «ما ظهر في الفيديو من ابتزاز وسب وإهانة للمرأة التي كانت ضحية هذا المجرم وعصابته، بعدما أثارت جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاعر الغضب بين الليبيين جميعًا».

ويرصد «هن»، معلومات عن المتورط الرئيس في الواقعة:

اسمه علي العدولي ويقيم في العاصمة الليبية طرابلس.

تم القبض عليه على خلفية تورطه في قضايا إرهاب وإغتصاب.

قام باغتصاب امرأة ليبية قبل 5 سنوات في الواقعة المعروفة إعلاميا باسم «عندكم ولايا».

تم القبض على مجموعة من المشاركين في اغتصاب السيدة الليبية بينما ظلّ هو هاربا لسنوات.

شارك حادث إرهابي نفذته جماعة «سرايا الدفاع» المتطرفة في بني غازي أسقطت أكثر من 140 قتيلًا.

وتعود الواقعة إلى عام 2016 عندما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض امرأة ليبية للاغتصاب بمعسكر «العواشير» الواقع شرقي العاصمة طرابلس وهي تصرخ «عندكم ولايا»، ما أثار ردود فعل غاضبة من الليبيين، وأطلقوا حينها حملة باسم «عندكم ولايا» على منصات التواصل الاجتماعي.