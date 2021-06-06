الامارات | 5 أخطاء تجعلك تبدين ممتلئة بعد الـ 50

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تجعلك تبدين ممتلئة بعد الـ 50 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سواء كنتِ نحيفة أو ممتلئة بعض الشيء، هناك دوماً بعض الأخطاء التي لا يجب عليك ارتكابها، إذا كنتِ تريدين الظهور بأفضل إطلالة وفي قمة أناقتك وإشعاعك. إلا أنه في هذا الصدد، ليس من السهل دوماً العثور على ما يناسب بنيتك الجسدية، خصوصاً في ظل وفرة الملابس المعروضة في الأسواق، وتعدّد القصات وأنماط الموضة الجديدة، التي تقدمها علاماتك التجارية المفضلة. لذا لتظهري أنحف، من المهم أن تراهني باستمرار على اختيار الملابس المناسبة، فنمط اللباس الذي لا تحسنين اختياره أو القصّة التي لا تناسب جسمك أو حتى المقاس الخطأ يمكن أن يفسد إطلالتك.

للإطلاع على النصائح التي يمكن أن تساعدك في اختيار أنسب الثياب وأكثرها جمالية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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