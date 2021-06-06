الامارات | ماء الصبار يجدّد جمال البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الصبار يجدّد جمال البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ ماء الصبار بمثابة ينبوع جمال للبشرة، إذ يساعدها على التخلص من القشور الميتة، ويساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة، ومن ثم تتجدّد البشرة وتتمتع بمظهر نقي يشع شباباً وحيوية، حسب مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال.

وأضافت المجلة أن ماء الصبار يعمل أيضاً على ترطيب البشرة ويمنحها مظهراً نضراً وموحداً، كما يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، ما يجعله مناسباً لكل أنواع البشرة.

وأشارت إلى أنه يمكن استعمال تونر تنظيف يحتوي على ماء الصبار، إذ توضع كمية منه على قطعة قطن ويمسح بها الوجه والرقبة برفق.

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