الامارات | «الفجيرة الثقافية» تطلق وثيقة «صديق البيئة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تطلق وثيقة «صديق البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منصة «بيئتي» التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، صباح أمس، عن إطلاق وثيقة «صديق البيئة»، تحت شعار «نحو بيئة مستدامة»، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.

تهدف الوثيقة إلى تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتجنب أي سلوكيات قد تشكّل خطراً على الممارسات الخاطئة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية.

وتستهدف المبادرة الوطنية تحفيز أكبر عدد من أفراد المجتمع للمشاركة في الوثيقة، من أجل الوصول إلى 5000 مشارك ومشاركة على مدى ثلاثة أيام.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني: إن «دولة الإمارات تعمل وفق رؤى وطنية وخطط تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، إذ أعطت الجانب البيئي أولوية قصوى، وأصدرت التشريعات والقوانين التي تحقق الاستدامة البيئية، كما أُعلن عن العديد من المبادرات التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية، الذي توليه قيادتنا الرشيدة للعمل البيئي من مختلف جوانبه». بينما أكدت مديرة منصة «بيئتي»، المهندسة ناعمة الموح، أهمية المبادرة ودورها في حث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حماية البيئة.

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