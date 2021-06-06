الامارات | البرازيل: استمرار إزالة غابات الأمازون بمستويات قياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: استمرار إزالة غابات الأمازون بمستويات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات، صادرة أول من أمس، أنه في مايو الماضي وحده أزيلت 1180 كيلومتراً مربعاً من الغابات المطيرة بمنطقة الأمازون في البرازيل، أي أكثر بقليل من إجمالي مساحة هونغ كونغ.

وأوضحت البيانات، التي نشرها المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 41% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد مستويات قياسية من إزالة الغابات في الأمازون، وهي المرة الأولى منذ بدء عمليات التسجيل، التي تتجاوز مساحة الغابات التي أزيلت عتبة 1000 كيلومتر مربع. وقالت منظمة «جرينبيس» فرع البرازيل، إن البيانات الأولية تكشف يوماً بعد يوم المخاطر التي تتعرض لها منطقة الأمازون، وهي واحدة من أكبر احتياطات التنوع البيولوجي في العالم.

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