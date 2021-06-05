من أعراضه رؤية الموتى.. مرض مجهول يتفشى في كندا وأطباء: ربما بسبب لقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالات قلق متزايدة شهدتها دولة كندا، بعد تفشي مرض مجهول، تبدأ أعراضه بالإصابة بأرق شديد وضعف بالوظائف الحركية للجسم، ورؤية الموتى، وأصيب به العشرات ما بين نساء ورجال خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن أن المرض الغامض تفشى بشكل سريع خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت أول حالة منذ 6 سنوات وتم إبلاغ الجهات الطبية المتخصصة في البلاد بأن أول مرضاه من سكان مقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا، وظهرت عليه العديد من الأعراض العصبية المنهكة ولا يزال الأطباء هناك في حيرة من أمرهم.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الفترة الماضية أصيب 48 شخصا ما بين نساء ورجال من المقاطعة نفسها ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين وأصاب الأطباء بالحيرة خاصة أن جميع المرضى ظهرت عليهم علامة مخيفة وهي «رؤيتهم للموتى»، بجانب أعراض أخرى تمثلت في الأرق وضعف الوظيفة الحركية والهلوسة مثل الرؤى الكابوسية للموتى باستمرار.

ونشرت الصحيفة تكهنات من بعض الأطباء المتخصصين في الأعصاب، والذين رجحوا أن هذا المرض ربما يكون سببًا من أسباب الإشاعة التي تصدر من أبراج الهواتف المحمولة أو حتى لقاحات Covid-19.

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وقالت الصحيفة خلال تقرير لها إن المرض بعد تفشيه أصاب مسؤولي المؤسسات الطبية الكندية بحالة من الذهول والحيرة نظرًا لأن أعراضه أصابت العشرات القاطنين في نفس المقاطعة الصغيرة والتي بحجم مساحة قرية، وجذبت انتباه بعض كبار أطباء الأعصاب في العالم وأثارت المخاوف بين سكان نيو برونزويك، وهي مقاطعة خلابة يبلغ تعداد سكانها حوالي 770.000 نسمة على الساحل الأطلسي بكندا.

ومن جانبه صرح «إيفون جودين» رئيس بلدية برتراند وهي قرية في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق مقاطعة نيو برونزويك بكندا قائلًا لوسائل إعلام في بلاده: «الناس قلقون إنهم يسألون هل أسباب المرض بيئية؟ هل هو وراثي؟ هل هو ناجم عن تناول لحم سمك أم لحم غزال؟ هل هو شيء آخر؟ الكل يريد إجابات».