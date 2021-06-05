طرق تطويل الشعر طبيعيا: وصفات سحرية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تطويل الشعر غاية العديد من الفتيات، التي تبحث عن المظهر المثالي، والظهور بخصلات الشعر الطويلة، والكثيفة، وعلى الرغم من وجود العديد من مستحضرات التجميل التي تساعد في إطالة الشعر، إلا أن البعض يفضل الطرق الطبيعية التي لا تضر بصيلات الشعر.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طرق تطويل الشعر طبيعيًا وفقًا لموقع webmd

طرق تطويل الشعر طبيعيًا.. زيوت

عصير البصل

بسبب احتواء عصير البصل على الكبريت، فإنه قادر على تعزيز إنتاج الكولاجين في الأنسجة، ما يساعد على إعادة نمو الشعر، على الرغم من إنزعاج الكثير النساء من رائحته القوية والنفاذة.

فوائد عصير البصل

يغذي عصير البصل بصيلات الشعر بمحتواها الغني بالكبريت، الضروري لتجديد بصيلات الشعر.

كما يساعد محتوى الكبريت الغني في تقليل تساقط الشعر وكسره.

خصائص البصل الغنية بالبكتيريا تحافظ على صحة فروة رأسك خالية من العدوى، ما يعزز نمو الشعر دون عوائق.

تساعد مضادات الأكسدة في عكس اتجاه الشيب المبكر وتأخير الشيب.

هذه الخصائص نفسها تساعد أيضا في السيطرة على القشرة.

عصير البصل يحفز فروة رأسك ويحسن الدورة الدموية، ما يؤدي إلى بصيلات جيدة التغذية.

جل الصبار

يتمتع جل الصبار، بخصائص مرطبة ومضادة للالتهاب، كما أنه يستخدم في علاج مشكلة تساقط الشعر، وبالتالي يمكن أن يساعد في تهدئة مشاكل فروة الرأس وترطيب الشعر، كما أنه يقلل من قشرة الرأس ويساهم في فتح بصيلات الشعر المسدودة نتيجة الزيوت الزائدة.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية، التي تقوم باختراق جذع الشعر ويساعد على تقليل فقدان البروتين بالشعر، وهو أمر ضروري لتحفيز نموه.

كل ما تحتاجيه وضع زيت جوز الهند على الشعر قبل أو بعد غسله حسب نوع الشعر، فإذا كان الشعر دهني، يمكن وضعه طوال الليل قبل غسله، أما إذا كان الشعر جاف، فمكن وضع الزيت بعد الانتهاء من غسل الشعر.

حليب جوز الهند

يمكن استخدام حليب جوز الهند في تحفيز نمو الشعر، حيث إنه يحتوي على الحديد والدهون الأساسية والبوتاسيوم، فقط ضيفي ½ عصير ليمونة إليه، و4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، ويوضع هذا المزيج مباشرة على فروة الرأس، ثم يترك لمدة 4 إلى 5 ساعات ويشطف.

زيت السمك

يحتوي زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تحسين الشعر من الداخل، خاصة أنه غني بالعناصر الغذائية والبروتينات، والتي تجعله تحسن من كثافة الشعر وسماكته، كما أنه يقلل من تساقط الشعر.

وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تحسين وظائف الخلايا.

زيت بذور اليقطين

يساعد زيت بذور اليقطين على زيادة نمو الشعر.

زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون الدافئ من أكثر المنتجات الطبيعية التي يمكن استخدامها لزيادة طول شعرك، فقط قومي بتدليك فروة الرأس جيّداً.

ضعي القليل منه على أطراف الأصابع، ثم دلكي الشعر لمدّة دقيقتين على فروة الرأس والجذور، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم شطفه، وتكرر هذه العملية مرتين أسبوعيًا.

الثوم

يساعد الثوم في نمو الشعر، خاصة إنه غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الفيتامينات B-6 وC، والمنجنيز، والسيلينيوم- وكل ذلك يعزز الشعر الصحي.

ويحتوي الثوم أيضا على خصائص طبيعية مضادة للميكروبات والفطريات والتي تسهم أيضًا في إفادة الشعر، حيث يمكن لهذه الخصائص، أن تساعد في قتل البكتيريا، ومحاربة الجراثيم، ما يجعل فروة رأسك صحية.

ماسكات لإطالة الشعر

ماسك عصير البصل

قطعي شرائح البصل واعصريها.

يوضع العصير على فروة الرأس لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

يتم شطفه بشامبو معتدل.

في حالة صعوبة استخدام عصير البصل، فيمكن استبداله بعصير البطاطس.

ماسك الثوم

المكونات

8 فصوص ثوم طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت الثوم لكل فص ثوم.

مقلاة صغيرة.

مصفاة.

طريقة عمل ماسك الثوم

سخني الزيت في مقلاة على نار خفيفة وضيفي الثوم عندما يكون الزيت دافئًا.

يقلب الثوم في المقلاة حتى تفوح رائحته.

يصب الخليط من خلال مصفاة.

يخزن الزيت في وعاء زجاجي.

دلكي بلطف ملعقتين كبيرتين من الزيت في فروة الرأس.

تدلك فروة الرأس أو يلف الشعر بمنشفة ويجب الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة.

يغسل الشعر بشامبو.

ماسك البيض وزيت الخروع

مكونات ماسك البيض وزيت الخروع

صفار بيض

ربع كوب من زيت الخروع

طريقة عمل ماسك البيض وزيت الخروع

اخلطي صفار البيض، مع ربع كوب من زيت الخروع جيدًا حتى يصبح لديك خليط متجانس ومتماسك.

ادهني الشعر من الجذور بالخليط مع التدليك المستمر.

اتركيه لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يجب الالتزام بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.