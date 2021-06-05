علامة في البصل تدل على وجود الفطر الأسود: يستهدف الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفطر الأسود هو الكابوس الذي يهدد المواطنين في الوقت الحالي، ناقوس خطر يدق أبواب أصحاب الأمراض المناعية، الأكثر عُرضة للإصابة به، بات المواطنون يبحثون عن طرق انتقاله لتجنبها والوقاية منه، بل وأسبابه، وأعراضه التي تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد.

وحذر عدد من الأطباء من معظم الخضروات والفواكه التي تصل لمرحلة العفن، وتعد وسيلة لنقل الفطر الأسود، وعلى رأسها البصل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ربات المنازل حذرن من تناول البصل الذي يحتوي على بُقع سوداء، حيث ذهب بعضهن إلى أن تلك البُقع تشير لوجود العفن الناقل للفطر.

علامة في البصل تدل على وجود الفطر الأسود

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن البصل قد ينقل بالفعل الفطر الأسود، حال وجود بقعة سواداء داكنة تحمل الفطريات والتي من بينها الفطر الأسود.

وأشار رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن خطورة الأمر لا تتوقف على بقع العفن المحملة بالفطريات، بل على من يتناولها، قائلًا: «اللي بيتصابوا هما الفئة اللي بتعاني من ضعف شديد في المناعة، مع تلقي المضادات الحيوية والكورتيزون».

فطر في البصل يستهدف الكبد

وأشار «عُقبة» خلال حديثه لـ «هُن» إن واحدا من أبرز الفطريات التي يحتويها عفن البصل، هو فطر «أفلاتوكس»، موضحًا إنه يصيب الكبد ويستهدف وظائفه، «ده واحد من الفطريات اللي بتنقل أنسجة متحللة عشان ينمو ويعيش وقت طويل».

أعراض الإصابة بـ الفطر الأسود

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن الأعراض التي تظهر على المصاب بالفطر الأسود، وجاءت الأعراض على النحو التالي:

1- حمى

2- سعال

3- ألم في الصدر

4- ضيق في التنفس

5- تورم في جانب الوجه

6- صداع

7- احتقان في الجيوب الأنفية

8- آلام في البطن

9- قيء

10- غثيان

11- نزيف بالجهاز الهضمي

12- دم بالبراز

13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

14- جلطات

15- تلف الأعصاب

16- فقدان الوعي