ما أفضل وقت لقياس الوزن؟.. طبيبة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قياس الوزن من الأمور التي تشغل خاطر الكثير من الفتيات، خاصة اللاتي يتبعن حمية غذائية لإنقاص الوزن، لكن من الضروري معرفة الوقت المناسب لإنقاص الوزن، للحصول على وزن صحيح ودقيق دون مغالطات.

وتوضح الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أن أفضل وقت لقياس الوزن هو في الصباح، وذلك لتحقيق الأمور التالية:

- قبل تناول أي شيء أو شرب أي شيء.

- قبل ممارسة التمارين الرياضية.

- بعد الدخول إلى المرحاض مباشرة.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية أنه يمكن أيضا قياس الوزن في اليوم الذي عليك اعتماده بشكل أسبوعي أو شهري، والذي يحقق:

- يوم يمكنك تذكر قياس وزنك فيه.

- بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية.

- بعد انتهاء يوم الفرى من النظام الغذائي بيومين أو أكثر.

وذكرت طارق، بعض الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها عند قياس الوزن:

- قياس الوزن بعد تناول الطعام، أو بعد شرب أي شيء، إذ يعتبر أسوأ وقت لقياس الوزن.

- بعد الحصول على وجبة غنية بالصوديوم، أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

- من الأخطاء التي يجب تجنبها، قياس الوزن قبل فترة الدورة الشهرية وخلالها.

- أو بعد يوم الفرى من النظام الغذائي أو خلاله.

- وكذلك في يوم تم حرمان الجسم فيه من تناول الطعام بشكل مبالغ فيه.

- قياس الوزن بشكل يومي يعني أنك ستحصل على قياس تم في أفضل وأسوأ الأوقات والأيام، وبالتالي لن يكون بإمكانك تحديد أي منها الصحيح ولن تساعدك على وضع خطة للتحكم بوزنك، لذا خصص اليوم والوقت الصحيح لقياس الوزن فقط.

- تغيير الميزان الذي تقوم باستخدامه، لا يوجد ميزان يعطي القراءة ذاتها التي يعطيها ميزان آخر وخاصة عند اختلاف الدقة والنوعية، لذا عليك اعتماد الميزان الخاص بك فقط وبعد معايرته في كل مرة.

وشددت على من الضروري الاهتمام بما تقرأه على الميزان فقط، فالهدف من تحديد أفضل وقت لقياس الوزن هو فهم طبيعة وزنك وتحديد النظام الغذائي الذي يضمن لك الوزن المثالي، مع الطول ومدى تقدمك هو المهم وليس الرقم الذي تحصل عليه، لذا لا تسمح للإحباط بأن يجعلك تتوقف، كل ما عليك هو تسجيل الوزن في كل مرة ومن ثم ملاحظة التقدم.