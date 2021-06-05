حديقة أم كلثوم.. استمتع بمنظر خرافي على النيل بـ10 جنيهات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نبحث جميعا عن أماكن مميزة، وفي نفس الوقت سعرها في متناول اليد، من أجل الاستمتاع بقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف مع الأسرة أو الأصدقاء، للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة.

"الخليج 365" يصطبحكم في جولة للاستمتاع بحديقة أم كلثوم، في جولة مميزة ومختلفة لن تكلفك الكثير، وفقا لصفحة "أفضل أماكن الفسحة والخروج في مصر" والتي يتابعها نحو مليوني ونصف المليون شخص على فيسبوك.

العنوان:

تقع حديقة أم كلثوم في المنيل بجوار كوبري الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين.

المواعيد:

تفتح حديقة أم كلثوم أبوابها من التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء.

المميزات:

تتميز حديقة أم كلثوم بأنها على النيل مباشرة، ما يعني أنه يمكنك أن نستمتع بمنظر خرافي، كما يمكنك التقاط الصور المبهجة، خاصة في وقت الغروب.

الأسعار:

- تبلغ رسوم الدخول 10 جنيهات للفرد الواحد، ويسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

- سعر المشروب الساخن 7 جنيهات.

- سعر دخول الكاميرا للبروفيشنال: 50 جنيها.