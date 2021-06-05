هذا ما يحدث عند وضع إسفنجة في درج الفاكهة والخضروات بالثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد تخزين الأطعمة من الأمور الضرورية التي تحرص الكثير من ربات المنزل على القيام بها، وذلك لأنها يمكن أن توفر الكثير من الأموال، وتمنع تلف الفواكه والخضروات، ويجعلها طازجة لأطول فترة ممكنة.

ولذا في التقرير التالي، توضح الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، أنه يمكن لوضع قطعة من الإسفنج داخل الثلاجة أن تساعد في امتصاص الرطوبة، بالإضافة إلى تجعل مدة صلاحية الخضروات والفواكه أطول.

كما تساهم في الحفاظ على قرمشة الخضراوات مثل الخيار والجزر والفلفل الرومي، وامتصاص الروائح غير المستحبة.

وأضافت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن هناك إسفنج رفيع على شكل فوط من المايكروفايبر يتم وضعه في قاع درج الثلاجة ليقوم بنفس المهمة، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بضرورة نظافة هذا الإسفنج والمواظبة على غسله وتعقيمه.

كما ذكرت أن هناك بعض الفواكه والخضراوات تطلق غاز النمو الإيثيلين أكثر من غيرها مثل التفاح، حيث يفرز كميات كبيرة من هذا الغاز فبيعمل على إتلاف باقي الفواكه والخضراوات التي يتم وضعها بجانبها.

فضلا عن البصل والبطاطس لديهما نفس المشكلة، والاثنان يساهمون في تلف وفساد بعضهما لو تم تخزينهما في نفس المكان، لذلك من الأفضل الاحتفاظ بكل نوع منهما في مكان منفصل عن الآخر.