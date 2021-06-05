«زي بعض» مشروع تخرج شعاره «متفرقوش بين الولد والبنت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«زي بعض» فكرة خرجت من قلب جامعة «MSA» كلية الإعلام، على يد مجموعة من الطالبات عن توعية الأسرة المصرية بالتربية السوية بين الشباب والفتيات، لحل أزمة تواجه الأسر المصرية.

نعمت الطوبي، زينة السلاموني وفريدة رشوان، ثلاث فتيات قررن تقديم فكرة مختلفة تساعدهن على التميز في مشروع تخرجهن: «في بيوت مصرية كتير بتواجه مشكلة نوعية التربية والتفرقة بين البنت والولد، وده كان هدفنا نغير طريقة تفكير الآباء والتربية في البيوت» وفق حديث نعمت الطوبي لـ «هُن».

التواصل الاجتماعي وسيلة الطالبات لنشر الفكرة

اعتمدت الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيسبوك والانستجرام وأطلقا على الصفحة اسم «زي بعض»: «بننشر من خلالها المعانى والأفكار بشكل سهل وبسيط، كل البوسترات اللي بنزلها بنحاول بيها إن إحنا نقدم شرح بسيط للمشكلة مع أسبابها وأثرها».

هدف إطلاق الحملة مساعدة الأهالي على تجنب إخطاء التربية

استخدمت الفتيات هذه الحملة ليلقين الضوء علي مشكلة اختلاف طريقة تربية الأهل لأطفالهم من الجنسين: «كان هدف إطلاق الحملة هو مساعدة أهالي على تجنب الأخطاء التى يقع فيها معظم الناس في تربية الأطفال بشكل مختلف، كل حسب جنسه، وبنلفت نظر الأهالي للأخطاء دي وطرق تجنبها».

تقدم الفتيات قصص واقعية، مروية من أمهاتهن وجداتهن يوضحن من خلالها كيف أنهن كبنات تعرضن لعدم المساواة مع أشقائهم وأقاربهم الذكور.

حلم تسعى الفتيات إلى تحقيقه وهو توعية الأهالي بالأزمة قبل الوقوع فيها، لضمان خروج جيل لا يعاني من مشاكل نفسية بسبب تفرقة المعاملة بين الإناث والذكور: «من خلال مشروعنا نفسنا بس نوعي الأهالي الجديدة قبل ما يقعوا في المشكلة تفرقة في التربية لخروج جيل سوي مش بيعاني من أي مشاكل نفسية نتيجة التربية».