الحاجة سوزان «المتبرعة بحلقها» تنهار بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي: هروحله تاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتبط اسمها بمشجعي القلعة البيضاء، عشقت «اللعبة الحلوة» وتعلقت بحركات التونسي المحترف في صفوف الزمالك فرجاني ساسي، داخل المستطيل الأخضر، فلم تره مُحترفًا بقدر ما شعرت وكأنه ناشئ بالنادي، لذلك لم تقو على تحمل رحيله من النادي بسبب العقد المالي، ما دفعها للمبادرة بالتبرع بقرطها الذهبي في محاولة منها للمساعدة في تجديد عقده.

الحاجة سوزان قنديل، التي تصدرت محركات البحث منذ عدة أشهر، عقب زيارتها لنادي الزمالك للتبرع بقرطها الذهبي في مساعدة منها للتجديد، لتعود اليوم مُجددًا متصدرة «تريند تويتر» عقب أخبار رحيل اللاعب عن النادي عقب انتهاء عقده.

«رجع الحلق يا فرجاني».. هاشتاج تصدر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عقب انتشار أخبار عن رحيله، حيث طالبه مستخدمو الموقع برد ثمن القرط للسيدة «سوزان» حال رحيله.

أول تعليق من الحاجة سوزان.. مخدش الحلق أصلًا

وفي هذا الصدد، استنكرت الحاجة سوزان قنديل، في أول تعليق لها على الأحاديث المتداولة، وخاصة «الهاشتاج»، قائلة: «ولا النادي أو فرجاني أخدوا الحلق أصلًا، بالعكس رفضوا وكرموني على مبادرتي، ومحدش خد مني جنيه مثلًا».

وتابعت «قنديل»، وهي تبكي خلال حديثها لـ «هُن»: «لو فتحوا باب التبرعات الكل هيتبرع، كل المشجعين، ويا ريت الوزير يوافق وأنا أول واحدة ومش بالحلق بس كل اللي ربنا يقدرني عليه هتبرع بيه».

واستطردت السيدة: «أنا كان في نيتي أتبرع بقطعة أرض كمان، لكن ربنا يسهلها لو وافقوا هتبرع بكل اللي أقدر عليه».

وعن رد فعل أولادها عن مبادرتها، أشارت إلا إن لديها 3 أبناء، لكنهم لم يتدخلوا في الأمر:«عندي محمد شغال في سوبر ماركت، وولاء موظفة، ومنة فاتحة حضانة، وهما ملهمش دعوة، ولا فيه اعتراضات».

هروحله يوم الاتنين.. هقوله متكسرش بخاطري

وأكدت الحاجة سوزان قنديل، أنها ستتوجه لنادي الزمالك يوم الاثنين المقبل لمقابلة فرجاني ساسي: «هروحله الاتنين الجاي، وأقوله لازم يفضل، لازم يعمل بوعده ليا إنه مش هيمشي، هقوله متكسرش بخاطري، الناس كلها بتكلمني وتقولي هو مش وعدك إنه مكمل».

هناخد الدوري السنة دي

وأعربت المشجعة الزملكاوية عن حبها للاعب المغربي أشرف بن شرقي، قائلة: «لعيب جامد وزيه زي فرجاني في أهميته»، مختتمة: «إن شاء الله هناخد الدوري السنة دي».

رحيل فرجاني ساسي

وكان مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن كواليس جديدة في أزمة التونسي فرجاني ساسي بشأن تجديد عقده، وخاصة بأن عقده ينتهي باختتام الموسم الجاري، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ في الوقت الجاري.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن إدارة النادي تنتظر عودة فرجاني ساسي من تجمع منتخب تونس، للاستفسار منه حول توقيعه لناد آخر من عدمه وخاصة نادي الريان القطري.

وكانت إدارة النادي أودعت 250 ألف يورو في حساب التونسي كجزء من مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 635 ألف، وقدمت له بعض العروض الأمور لتجديد عقده وأبرزها صرف منحة تعاقد وحملة إعلانية كبيرة وتحمل جزء من الضرائب.