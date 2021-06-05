جمدي قلبك.. مشاهدة أفلام الرعب تساعد على إنقاص الوزن.. وخبراء يفسرون

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع بدء عرض الجزء الثالث من فيلم الرعب الشهير «The Conjuring»، خلال تلك الأيام، جاءت الكثير من التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول أن هناك دراسات علمية كشفت عن أن متابعة أفلام ومسلسلات الرعب، تساعد في حرق مستويات الدهون في الجسم، وهو ما أثار سخرية البعض.

علاقة مشاهدة أفلام الرعب بحرق الدهون

وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة وستمنستر البريطانية، أن مشاهدة الأفلام المخيفة يمكن أن تساعدك على حرق ما يعادل السعرات الحرارية من قطعة صغيرة من الشوكولاتة، وأنه من المرجح أن يحرق أولئك الذين يشاهدون فيلم رعب مدته 90 دقيقة، ما يصل إلى 113 سعرة حرارية، وهو ما يعادل المشي لمدة نصف ساعة، حسب صحيفة «ذا جارديان البريطانية».

ووجدت الدراسة أن أفلام الإثارة والرعب، من المرجح أن تساعد في حرق السعرات الحرارية؛ لأنها تزيد من معدل ضربات القلب بشكل كبير.

ومن جانبه، قال الدكتور ريتشارد ماكينزي، كبير المحاضرين والمتخصصين في التمثيل الغذائي وعلم وظائف الأعضاء بالجامعة: «كل من الأفلام التي تثير الرعب، تؤدي مشاهدتها إلى زيادة معدل ضربات القلب، مع تسارع النبض وضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع، ما يزيد من نسبة الأدرينالين، ما يساهم بدوره في خفض الشهية وزيادة معدل الأيض الأساسي وحرق مستوى أعلى من السعرات الحرارية في النهاية».

تجارب العلماء

وفي الإطار ذاته، قامت مجموعة من العلماء بقياس معدل ضربات القلب ومقدار الأكسجين، ومخرجات ثاني أكسيد الكربون، في أوقات متابعة الأشخاص لأفلام رعب وإثارة، ومن ثم تبين لهم أن عدد السعرات الحرارية المستخدمة زاد بمقدار الثلث أثناء الفحص.