مايا مرسي: «إزاي كان عندنا مكانين مينفعش فيهم دخول المرأة المصرية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تعيين المرأة في النيابة الإدارية والقضاء، بالخطوة التاريخية التي جاءت بإرادة سياسية، وقرار بعد 72 عاما من النضال وبعد رغبة عائشة راتب، التي كانت تعد أول فتاة رغبت في دخول مجلس الدولة، لكن تم رفضها، رغم عدم وجود نص دستوري يمنع دخولها، «إزاي كان عندي مكانين مينفعش فيهم دخول المرأة المصرية؟».

ووجهت «مرسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره، مؤكدة أنه هو المدافع الأول عن المرأة المصرية.

وأوضحت أن أول قاضية مصرية جلست على منصة القضاء كانت في 2003، وهي المستشارة تهاني الجبالي، ثم تبعها دخول أعداد لا بأس بها، إذ يوجد 66 قاضية، وأعداد كبيرة في النيابة الإدارية بنسبة 40%، ولكن نحتاج للكثير على منصة القضاء.

وداعبت «مرسي» الإعلامية سناء منصور قائلة: «تقدري تدخلي النيابة العامة ومجلس الدولة»، متابعة: «كان يوجد أماكن قضائية اتحرمت منها المرأة المصرية، ولكن حاليا بقى مفيش ولا مكان في مصر متقدرش تدخله المرأة وتتبوأ فيها أعلى مناصب».

وأكدت أن خريجات كلية الحقوق هن فقط اللائي لديهن الحق في شغل مناصب النيابة العامة أو مجلس الدولة، لافتة إلى أن إعلان 1 أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، وهو اليوم الذي يتوافق فيه دخول الفتيات والسيدات المجلسين، يعد احتفالا للمرأة المصرية، وكسر الحاجز الزجاجي والفولاذي.

ولفتت إلى أن تجربة القاضيات بها فخر كبير جدا، «كانوا بيقولوا في الأول خلونا نجرب هينجحوا ولا لا، ولكن نجحوا بشكل كبير، والست المصرية في أي مكان تدخله عندها إصرار على النجاح، ولو واحدة فشلت مش معناها إن كل المجموعة متنفعش تنجح».