«اللولايت» صيحة الشعر الأكثر رواجاً لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يونيو 2021 07:35 مساءً - سواء كان شعرك طويلاً أو قصيراً، دعي التموجات اللونية تتغلغل بعمق داخل خصلات شعرك، باعتماد صيحة «اللولايت» الرائجة لهذا الصيف، التي حتماً ستكون الدافع لتغيير إطلالتك وتعزيز شخصيتك المنعشة. وفي الآتي، يطلعنا مزين الشعر أحمد ياسين حول اتجاهات صبغة «اللولايت» للشعر.

أحمد ياسين

بيروت | زينة حاموش Zeina Hamouche





ما هو «اللولايت» والتقنيات المستخدمة من خلاله لصباغ الشعر؟

لم تعد صيحات الشعر تقتصر على صبغ الشعر بلون فاتح جداً كالأشقر والبلاتين الذي يعرف بـ«الهايلات» فحسب، بل برزت صيحة «اللولايت» لتحتلّ الصدارة في عالم موضة الشعر للمرأة الباحثة دوماً عن التغيير في إطلالتها بما يتناسب شخصيتها. هو عبارة عن صبغ خصلات الشعر بدرجتين أو ثلاثة أفتح من لون الشعر الأساسي، بأسلوب متموّج ومتجانس، بحيث يصبح لون ‏الشعر ذو إضاءة خافتة على عكس نتائج صيحة تطبيق «الهايلايت»، مما يُضفي مظهراً ساحراً للشعر ويمنحه الكثافة بشكل طبيعي.

هل يناسب «اللولايت» كل أنواع الشعر؟

تناسب صبغة «اللولايت» جميع أنواع الشعر، ما دام مزين الشعر ذو خبرة في تنفيذها واختيار اللون المناسب وفق لون البشرة؛ حيث هنالك معايير خاصة باختيار صبغة «اللولايت» المناسبة للون البشرة. وعادةً، ما يتم اختيار صبغة «اللولايت» بدرجتين أو ثلاث كحد أقصى أفتح من لون الشعر الأساسي، شرط أن يتم تنفيذها بحرفية؛ لضمان نجاح صبغة «اللولايت» ومنح المرأة إطلالة طبيعية. على سبيل المثال، إذا كان لون شعرك الطبيعي بني غامق وتبحثين عن إضفاء لمسات مشرقة وعميقة إليه، يمكن لمصفف الشعر استخدام صبغة «اللولايت» بألوان العسلي الفاتح بدرجتين من لون شعرك الطبيعي

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«اللولايت» والشعر المصبوغ



هل يمكن إضافة خصلات «اللولايت» على الشعر المصبوغ في الأصل؟

إذا كان لون الشعر مصبوغاً باللون البني الفاتح أوالأشقر، فبالتأكيد سيلائم «اللولايت» أفتح بدرجتين من اللون الطبيعي، ليتماشى مع لون الشعر ولا يبدو مختلفاً بصورة مزعجة للعين. كذلك، في ما يخصّ لون البشرة، يجب الحرص على اختيار الألوان التي تتوافق مع

لون البشرة والتي تزيد من إشراقتها، مع الابتعاد عن تلك التي تمنح مظهراً شاحباً. وطبعاً هذا ما يُحدّده مزين الشعر المحترف. أما إذا كان لون الشعر الأساسي بني فاتح أو الألوان الترابية، فالتأكيد سيناسبه خصلات «اللولايت» المتموّجة بتدرجات اللون العسلي.

ماذا تنصح صاحبات الشعر الفاتح جداً أو الأشقر فيما يتعلق بـ«اللولايت»؟

أوصي بتطبيق ما يسمى بالـ «بيبي بلاند» Baby Blend أو بتطبيق «الهايلايت» بدلاً من «اللولايت»؛ إذ أن «الهايلايت» يرتكز على تفتيح خصلات الشعر. وأيضاً، لا يُفضّل تطبيق «اللولايت» لذوات الشعر الأسود، بخاصة الداكن منه؛ إذ يتطلّب تفتيح لون الشعر الأسود العديد من المراحل، مما قد يؤدي الى إلحاق الضرر بالشعر.

ما هي أضرار صبغة «اللولايت»؟

على غرار جميع صبغات الشعر الأخرى، تتفاوت نسبة الأضرار وذلك وفق نوعية المنتج المستخدم وأيضاً طريقة التطبيق. ولطالما تمّ اختيار المنتج المناسب ذو نوعية جيدة وخالي من الأمونيا أو أي مواد كيماوية ضارّة قد تؤذي بالشعر. وبالتالي، تصبح نسبة الضرر ضئيلة جداً. لذا، يُنصح بعدم تطبيق «اللولايت» في المنزل من دون خبرة كافية بتقدير كمية المكونات المناسبة لصبغ الشعر؛ لتفادي جفاف وحتى تلف الشعر.

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«اللولايت» وفق لون البشرة



يلعب لون البشرة دوراً رئيساً في تحديد لون اللولايت المناسب لها، والذي يُمنحها المزيد من الإشراق والجاذبية. لذلك، ينصح مزين الشعر أحمد ياسين، عند تطبيق «اللولايت» التأكد من اختيار اللون المناسب الذي يليق بلابشرة، وفقا للتالي





البشرة الحنطية

تعدّ البشرة الحنطيّة الأكثر شيوعاً بين النساء في المنطقة العربية، وهي الدرجة الوسطية ما بين صاحبات البشرة الفاتحة والبشرة السمراء. من أفضل درجات «اللولايت» المناسبة للبشرة الحنطية هو اللون العسلي الفاتح، بخاصة إذا كان لون الشعر الأساسي هو البني. أما في حال كان لون البشرة حنطياً بارداً، ولون الشعر بني ماهوغوني، يجب اختيار درجة «اللولايت» أفتح بدرجتين. أما إذا كان لون البشرة حنطياً دافئاً ولون الشعر الأساسي بني داكن، فيجب اعتماد «اللولايت» باللون البني المحروق. يليق بالبشرة الحنطية «اللولايت» بألوان ترابية وكذلك تدرجات اللون العسلي وحتى ألوان الأشقر.



البشرة السمراء

أما لذوات البشرة السمراء، فيفضّل الابتعاد عن ألوان صبغات الشعر الداكنة جداً، واعتماد الألوان بتدرجات البني، وتطبيق «اللولايت» على خصلات الشعر بألوان أفتح بدرجتين أو ثلاث من اللون الأساسي.



البشرة البيضاء

لصاحبات البشرة البيضاء، يُنصح بتطبيق صبغات الشعر الأساسية باللون الاشقر سواء الفاتح أو الداكن، وتزيين خصلات الشعر بـ«اللولايت» الأشقر الفاتح بدرجتين فقط؛ لاضفاء لمسات من الإشراق على الإطلالة. نصائح للعناية بالشعر قبل وبعد «اللولايت»

• الحرص على اختيار صبغة خالية من مادة الأمونياك، التي تحتوي على مواد طبيعية لا تؤذي الشعر.

• عدم تطبيق «اللولايت» في المنزل. لذلك يُنصح بالتوجه الى مزين شعر محترف ومتخصص في الصبغة والعناية بالشعر؛ لضمان عدم حدوث مشكلات قد تضر بشعرك في ما بعد‎.‎

• مراعاة لون شعرك الطبيعي وأيضاً لون بشرتك.

• الحرص على الاهتمام بصحة شعرك، بخاصّة بعد اعتماد «اللولايت»، وطبّقي الماسكات ذات جودة عالية الخاصة للشعر المصبوغ.

• عدم المبالغة في غسل شعرك بشكل يومي، فالشعر بحاجة للزيوت الطبيعية التي يفرزها ليبقى رطباً.

استعمال شامبو مخصّص للعناية بالشعر المصبوغ، واختيار المناسب منه لنوع شعرك.

• المواظبة على قص أطراف الشعر بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، للحفاظ على صحته ومنعه من التقصّف.

• تجنب تسريح الشعر عندما يكون مبللاً. وأيضاً،عدم غسل الشعر بالماء الساخن؛ تجنباً لعدم تقصفه وفقدان لمعانه.

• تجنب تطبيق الزيوت للشعر المصبوغ؛ كونها تساعد في بهتان لون الشعر، والاستعاضة عنها بماسكات خاصة للعناية بالشعر المصبوغ على أن تطبق لمدة 5 دقائق فقط.

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