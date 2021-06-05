وفاء عامر تطالب الجمهور بقراءة سورة الفلق من أجل دلال عبد العزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعم كبير بالدعاء، لا تزال تقدمه الفنانة وفاء عامر، للنجمة دلال عبد العزيز، نظرا لتدهور الحالة الصحية للأخيرة، حيث طالبت متابعيها بالدعاء لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تعليق وفاء عامر

ونشرت «وفاء»، صورة للفنانة دلال عبد العزيز، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ودونت عليها قائلة: «يارب اشفيها، وعافيها، وقويها، ورجعها لينا بالسلامة»، مطالبة الجمهور بقراءة سورة الفلق، في تعليقها: «سورة الفلق جزاكم الله خير».

تعليمات دلال عبد العزيز اليومية لسمير غانم قبل النوم.. «ست مصرية أصيلة»

ولا يزال الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، يتصدران حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب رحيل النجم الكبير عن عالمنا خلال الشهر الماضي، فيما لا تزال تواجه الفنانة مرضها حتى هذه اللحظة.

يذكر أن قصة حب الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، استمرت سنوات طويلة، حتى كتب الموت سطورها الأخيرة، حيث غادر النجم الكبير دون وداع، وحبيبته طريحة الفراش تحاول التغلب على مرضها.

وكان دائما الفنان الراحل سمير غانم يحرص على الحديث عن زوجته دلال عبد العزيز في اللقاءات التليفزيونية المختلفة، ونرصد من خلال التقرير حديثه عن تعليمات زوجته دلال عبد العزيز اليومية له قبل النوم، وفق لما قاله في لقاء تليفزيوني سابق.

تعليمات دلال عبد العزيز اليومية لسمير غانم قبل النوم

قال الفنان الراحل سمير غانم، إن زوجته دلال عبد العزيز دائما تحرص على إعطائه تعليمات مختلفة قبل النوم، أبرزها إطفاء أنوار الشقة وكذلك التكييفات، «كل يوم قبل النوم لازم تديني تعليمات يومية».

وفاة الفنان سمير غانم

ورحل الفنان سمير غانم، عن عالمنا منذ أسابيع بعد صراع طويل مع المرض، إذ جرى نقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، كما تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز أيضا للمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبالرغم من وفاة زوجها، إلا أنها لا تعلم حتى الآن بذلك مراعاة لظروفها الصحية.