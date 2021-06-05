ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها.. والعوضي يشاركها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بتخرج ابنتها ياسمين حلاوة، مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وشاركت الفنانة بمقطع فيديو من حفل تخرج ابنتها، الذي أُقيم بالأهرامات، مُعلقة: «بنتي وأختي وصاحبتي اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب».

وتفاعل عدد من المتابعين مع المقطع الذي حقق آلاف المشاهدات، وعلى رأسهم زوجها الفنان أحمد العوضي، مُعلقًا: «مبروك ياسمينا قمر العلام، بحبك يا بنت»، لترد عليه الأخيرة: «شكرا يا أحمد».

وأعلن الثنائي زواجهما العام الماضي، وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقتهما قائلًا: «وقفت جنبي معنويًا وكان لها دور كبير في نجاحي في دور هشام عشماوي»، وهو الدور الذي جسده في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، الذي عرض على شاشة «أون» ضمن السباق الرمضاني 2020.

وكشف العوضي في حوار تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» عن أن مسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحًا كبيرًا، بفضل زوجته التي وصفها بـ«أهم نجمة في مصر».

وتابع العوضي: «ده كان أنسب وقت نعلن فيه جوازنا، واحنا في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا».