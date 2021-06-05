مواقف دعم فيها أحمد حلمي ومنى زكي ابنتهما لي لي: دور خفي بمسلسل وأول زبون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فخور بيكي» تعليق أرفقه الفنان أحمد حلمي، أثناء زيارته لابنته «لي لي» في مشروعها الجديد برفقة زوجته الفنانة منى زكي، إذ تواجد الثنائي لدعم ابنتهما ومساندتها، وحرص «حلمي» على مشاركة الجمهور بمجموعة من الصور والفيديوهات لمشروع ابنته في عرض المنتجات التي قامت بتصنيعها.

وفي إحدى الصور التي نشرها «حلمي» أرفق تعليق كوميدي بأنه حصل على «تيشيرت» من ابنته، قائلًا: «مش عشان أنا أبوها أقوم أخليها تعملي خصم، بس لأني أبوها أخدت التيشيرت ببلاش»، وعبر عن فخره بابنته الكبرى ومساندته لها دائمًا.

لم يكن ذلك الموقف الأول من الوالدين أحمد حلمي ومنى زكي، في دعم ابنتهما «لي لي»، إذ عبر قبل ذلك بمواقف مختلفة عن مساندتهما الدائمة لابنتهما في هوايتها الرسم والتلوين على المنتجات، وفي التقرير التالي يرصد «هن» عدد من هذه المواقف.

لي لي: بابا أول زبائن مشروعي

كشفت «لي لي» عن تفاصيل مشروعها من خلال لقائها مع برنامج «The Insider»، المذاع على تليفزيون دبي، فهي تحب الرسم منذ صغرتها، الموهبة التي اكتسبتها من والدها: «كنت برسم معاه ومن وأنا صغيرة وكنت بسأله على أي حاجة».

وتابعت «لي لي» وقتها بأنها دشنت صفحة عبر تطبيق إنستجرام، لمشروعها الجديد بالتعاون مع صديقتها «ناديا» وأنها بدأت في الرسم على الحقائب لبيعها، لكن والدتها نصحتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة في البداية حتى تنجح فكرتها.

وكان والدها الفنان أحمد حلمي هو أول الزبائن في مشروعها الجديد: «عملته الديزين بتاع جاكيت»، كما أن الفنان رامز جلال من زبائنها: «هو كان عاوز يعمل حاجة مجنونة مش مفهومة، وعملتله تصميم بألون كتير».

لي لي تشارك في لعبة نيوتن

تألقت الفنانة منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن» وأثناء إذاعة المسلسل نشرت صورة بعض تصميمات فنية أبدعت فيها ابنتها «لي لي»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، وأرفقت تعليقا لابنتها بالإنجليزية قائلة: «فنانتي الصغيرة الرائعة».

وتمثلت مشاركة «لي لي» ابنة الفنانة منى زكي، من خلال تصميمها لرسومات فنية على إحدى السترات التي ظهر بها آدم الشرقاوي، والذي يجسد شخصية «زي» خلال العمل، وشارك الشاب صورة «الجاكيت» الخاص به، والذي تم النقش عليه من قبل «لي لي»، ووجه الشكر لها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».