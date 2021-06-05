خطوبة شدوى الحضري.. «بطيخة ورقص غريب وصورة عمرو وردة» أهم لقطات الحفل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوبة شدوى الحضري ربما تعد من أبرز ما يبحث عنه المصريون عبر محرك البحث «جوجل»، فهو الحفل الذي شهد لقطات مختلفة ومتنوعة بداية من ظهور العروس شدوى، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، بتسريحة شعر «عادية» إذ صففت شعرها كـ«ذيل حصان»، بالإضافة لكثير من اللقطات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتفاعل معها الرواد بتعليقات مختلفة.

وتألقت شدوى الحضري، في حفل خطبتها، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة.

وشارك في الحفل حضور عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي التقرير التالي يبرز «هن» أبرز المشاهد من حفل خطبة شدوى الحضري

رقص بطريقة غريبة

تداول رواد «انستجرام» مقطع فيديو من حفل شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، وهي ترقص شعبي على أحد المهرجانات الشعبية «العب يلا»، وتعرضت من خلاله لعدد من الانتقادات.

وظهرت العروس شدوى، وهي ترقص بطريقة شعبية مع أصدقائها، لكن مع تداول مقطع الفيديو تعرضت لكثير من الانتقادات «طريقة رقصك ضيعت جاذبيتك، طريقة الرقص غير سلوكية، طريقة الرقص ضيعت شكلك، إيه الرقص ده، دي أغنية عروسة ترقص عليها».

صورة أخت العروس مع عمرو وردة

خطفت شهد الحضري، الأنظار خلال حفل خطبة شقيقتها «شدوى»، وتألقت بارتدائها فستان بلوني الأحمر والسيلفر، تميز بأنه مُرصع ولامع، دون أكمام، وبفتحة ساق طويلة.

وظهرت ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، في عدة لقطات لها، وهي تحتضن اللاعب المحترف عمرو وردة، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تعانق أيضًا اليوتيوبر الشهير عمرو راضي، موجهة له رسالة، باللغة الإنجليزية، قائلة: «بحبك».

الحضري يأكل البطيخ وأم العروسة تبخر

وشارك عصام الحضري جمهوره ومتابعيه مشاركته الاحتفال مع ابنته وهو يرقص ويأكل البطيخ، كعادته في الفوز بالمباريات الهامة خلال تاريخه الكروي، بينما ظهرت زوجته وهي تبخر ابنتها العروس «شدوى».