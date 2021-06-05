مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: ربنا يطبطب على قلبك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة مي نور الشريف، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ونشرت مقطع فيديو به عدة صور تجمع «سارة» شقيقة الفنانة مي نور الشريف بأفراد أسرتها، وبينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي.

علقت مي نور الشريف على الفيديو: «عيد ميلاد سعيد، أختي وابنتي، ربنا يسعد أيامك ويفرح ويطبطب على قلبك وينظر إليكي بالرحمة والكرم، أتمنى أن يحضر لك هذا العام الكثير من المفاجآت الجميلة».

وانهالت تعليقات متابعيها على الفيديو، حيث حرصت الفنانة سوسن بدر التعليق قائلة: «حبيبتي سارة كل سنة وانتم طيبين وبخير»، وجاءت من ضمن التعليقات الأخرى: «ربنا يحفظم ويحميكم من كل مكروه، كل سنة وانت بألف خيروصحة وسعادة وسط عائلتك وربنا يخليكم لبعض».

أحدث ظهور لمي نور الشريف بعد خسارة وزنها

وكانت الفنانة مي نور الشريف، شاركت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بمقطع فيديو قصير ظهرت خلاله برفقة الفنان سمير صبري، من داخل منزلها.

وظهرت «مي» من خلال الفيديو والفنان سمير صبري، يهديها كتابه الذي حمل اسم «حكايات العمر كله»، من تأليفه، وكتب إهداءً خاصًا لها، حيث قال خلاله، «إلى ابنتي الغالية جدًا جدًا».

وأرفقت مي تعليقًا على المواد المصورة التي شاركتها، إذ قالت «شكرًا صديقتي وأختي الكبيرة بوسي شلبي على المفاجأة الحلوة دي، وشكرًا أستاذ سمير صبري على الإهداء الجميل».

لكن ما لفت أنظار متابعي الفنانة مي نور الشريف هو خسارتها المزيد من الوزن، فكانت ضمن التعليقات التي تلقتها: «ماشاء الله، تبارك الله، بصراحة جميلة جداً يامي»، و«أحلى من خالتك نورا»، و«خسيتي واحلويتي»، و«ربنا يسعد قلبك»، و«مش ناوية تتجوزي ولا إيه؟»، و«بقيتي أحلى وأحلى من الأول، كتير لابقلك هاللوك».