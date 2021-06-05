فنانة لبنانية توضح حقيقة هجومها على جورج وسوف.. هل أصبح نبيا؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كشفت الفنانة اللبنانية لمى شريف، حقيقة هجومها على النجم اللبناني جورج وسوف، خلال الساعات القليلة الماضية.

تعليق لمى شريف

ونفت «لمى»، خلال الفيديو، صحة ما تداول بشأن تصريحات على لسانها، جاء مضونها: «من جورج وسوف؟ هل أصبح نبي؟ أو ولي لكي بعض الفتيات يقوموا بتقبيل يده والبكاء والإغماء، بس أكيد الأذن يلي تسمعله فيها مشكلة مهذلة».

وسرعان ما علقت الفنانة اللبنانية قائلة: «مرحبا في موضوع أنا كتير مهم حابة أحكي فيه، في بيدج بتطلع أشياء كذبة عني، إن أنا حكيت عن الفنان الأسطورة الكبير الأستاذ جورج وسوف، أنا حابة أحكي إن الأستاذ جورج هو بالنسبة لي مدرسة أنا بتعلم منها، ويا ريت ما نصدقش الكلام اللي قايلينه، أنا في حياتي مغلطتش مع أي فنان، أنا بحترم الكل وخاصة الأستاذ جورج وسوف، أنا بعتبره القمة عندي، فياريت ما يصدقش الكلام الكذب».

من هي لمى شريف؟

- مطربة تحمل الجنسية اللبنانية وتعود أصولها إلى العراق.

- طرحت العديد من الأغنيات عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

- تتميز بصوتها القوي والجذاب، حيث يطلق عليها الكثيرين بأنها صاحبة حنجرة ذهبية.

- تعد واحدة من الفنانات المتواجدات بشكل مستمر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام» ما يقرب من 700 ألف شخص.

جورج وسوف يطرح كليب أغنيته الجديدة «ياه عالزمن»

«ياه عالزمن»، عنوان الأغنية الجديدة التي طرحها الفنان الكبير جورج وسوف، الملقب بـ«سلطان الطرب»، الأربعاء الماضي، حيث تأتى الأغنية الجديدة كأول تعاون للمطرب مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، التي وصفتها بأنها «عمل للتاريخ»، موضحة: «أن عظمة تعاونها مع سلطان جورج وسوف من خلال أغنية «ياه عالزمن» تتلخص في أنه يعيد في كلماته ولحنه وتفاصيله نوستالجيا الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية، ويصف سلطان الطرب في هذه الأغنية الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب».