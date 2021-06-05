كورونا اليوم: اكتشاف سبب الحماية من كوفيد الشديد.. وهل يسبب التطعيم فقدان السمع المفاجئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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هل يسبب التطعيم فقدان السمع المفاجئ

في دراسة جديدة، حاول باحثو "جونز هوبكنز ميديسن" كشف حقيقة التقارير الأخيرة التي تفيد بأن فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ - وهو حالة تحدث نتيجة لتلف الأذن الداخلية - يشتبه في كونه أحد الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم ضد السارس-كوف -2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19

كان استنتاج الباحثين حتى الآن، هو أن التطعيم ضد كورونا لا يزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع المفاجئ، وفقا لما ذكره موقع medicalxpress.

اكتشاف سبب الحماية من كوفيد الشديد

توصل فريق علمي إلى اكتشاف أول دليل على وجود رابط جيني يشرح سبب عدم إصابة بعض الأشخاص بكوفيد-19 شديد الخطورة خلال مرضهم.

وأظهر فريق علمي وطبي بقيادة جامعة نيوكاسل، في المملكة المتحدة، أن الجين ، HLA-DRB1 * 04:01 ، يوجد ثلاث مرات في كثير من الأحيان في الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين لديهم هذا الجين يتمتعون بمستوى معين من الحماية من كوفيد الشديد.

لماذا من المهم جدا العثور على مصدر فيروس كورونا

هناك سؤال واحد لا يزال بدون إجابة - هل كان معملًا أم سوقًا للمأكولات البحرية هو الذي سرب الفيروس؟. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

تكمن الإجابة على ذلك في الحقائق المربكة والنظريات المتداولة حول أصل الوباء حتى الآن، كانت هناك أيضًا تقارير حالة مهمة أشارت إلى أن أصول الوباء ربما تم التقليل من شأنها، وكان الناس بالفعل مرضى بدرجة كافية قبل أن نعرف حجم كورونا، لقد أفسدنا العديد من النظريات ودراسات الحالة والتحقيقات من الوصول إلى الحقيقة، ومع ذلك، في منعطف مثل الآن، يصبح الوصول إلى الحقيقة أكثر أهمية من أي وقت مضى لتجنب الأزمات المستقبلية ذات الأبعاد العالمية والنتائج المدمرة.

ألزهايمر يزيد من خطر الإصابة الشديدة والوفاة بـ"كوفيد-19" بنحو 3 أضعاف

أظهرت دراسة أجراها باحثون برازيليون أن المصابين بالخرف، وخاصة مرض ألزهايمر، معرضون لخطر الوفاة بأكثر من ثلاثة أضعاف نتيجة الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

ويمكن أن تزيد الاضطرابات العصبية التنكسية التي تسبب الخرف، من الخطر بأكثر من 6 مرات في حال تجاوزت أعمار المرضى 80 عاما، بحسب فريق البحث من جامعة ساو باولو (USP) ومعهد بوتانتان بالشراكة مع زملائهم في الجامعة الفدرالية في ريو دي جانيرو (UFRJ)، وفقا لروسيا اليوم.