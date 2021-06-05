للرجل.. أطعمة ومشروبات لا ينصح بتناولها بعد سن 40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتسبب اتباع الرجال لبعض العادات الغذائية الخاطئة في التأثير على الحالة الصحية للجسم بالسلب، لذا يحتاج الرجل بعد تجاوز سن الأربعين إلى اتباع نظام غذائي صحي، يتضمن الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات، التي نذكرها لكم وفق ما جاء في موقع "eatthis".

- المحليات الصناعية

في حين أن المحليات الصناعية لا تضيف سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي، فإنها يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر، وتظهر الأبحاث أن الأسبارتام والسكرالوز وستفيوسيد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وحالات صحية أخرى، لذا إذا كنت ترغب في تحلية المخبوزات الخاصة، فاستبدل السكر بشراب القيقب أو العسل الخام أو عصير التفاح غير المحلى.

- المشروبات الغازية

المشروبات السكرية مثل الصودا تحتوي على مواد كيميائية سامة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 من تقارير المستهلك ومركز جونز هوبكنز أن المادة الكيميائية 4-ميثيلميدازول (4-MEI)، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

- كب كيك الشوكولاتة

قد يؤدي وجود الكثير من الحلوي في نظامك الغذائي إلى تقدمك في العمر، ويشمل أعراض ظهور حب الشباب حول منطقة الذقن، وظهور التجاعيد المبكرة، وهذا علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكر.

- اللحوم المشوية

يمكن لشرائح اللحم الحارقة والبروتينات الأخرى عند درجات حرارة عالية فوق لهب مكشوف أن تنتج الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وتم ربط هذه المواد الكيميائية لتغيير الحمض النووي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

- المكرونة

الحبوب المكررة والمعالجة تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر في الدم، مما يعني أنها تتسبب في ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم بسرعة، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من هذه الأطعمة المكررة إلى الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري والسمنة، لذلك من الأفضل التخلص من المكرونة البيضاء واختيار المكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو الفول.

- الزبادي المنكه

على عكس الزبادي اليوناني المليء بالبروتين المشبع وقليل السكر، فإن الزبادي المنكه مليء بالسكريات المضافة، إذا كنت ترغب في إضافة بعض النكهة والألياف والملمس إلى الزبادي اليوناني، فقم بتناوله مع بعض الفاكهة الغنية بالألياف وبذور الشيا أو القنب والمكسرات.

- الفاكهة المعلبة

قد تبدو الفاكهة المعلبة من الأطعمة السريعة، لكنها تزيد من الدهون في البطن، نظرا لأنها غنية لنكهات الاصطناعية والإضافات السيئة الأخرى.

- الوجبات السريعة

في دراسة استمرت 15 عامًا وضمت 3000 شخص بالغ، وجد أن أولئك الذين تناولوا الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع طوروا مقاومة الأنسولين بمعدل ضعف أولئك الذين لم يتناولوا الوجبات السريعة، حيث تزيد مقاومة الأنسولين من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- زبدة الفول السوداني

تحتوي العديد من زبدة الفول السوداني المصنعة على السكريات المضافة والزيوت النباتية المهدرجة والمعالجة، التي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول.

- ميلك شيك

قد يكون هذا متعة من طفولتك ولكن الآن بعد أن وصلت إلى 40 عامًا، فقد حان الوقت لتجنب تناوبه، غالبًا ما يكون اللبن المخفوق في المطعم من السعرات الحرارية.

- مشروبات الطاقة

قد تحصل على زيادة مفاجئة في الطاقة من هذه المشروبات المعلبة، لكنها مليئة بنسبة عالية من المحليات الضارة التي تعتبر أسوأ لأسنانك من تلك الموجودة في الصودا، لذلك يفضل بتجنب هذه المشروبات.