من المختبر أم من سوق المأكولات؟.. لماذا من المهم العثور على مصدر كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دخلت جائحة كوفيد-19 عامها الثاني، غير الوباء الحياة، حتى مع اللقاحات، هناك أنواع جديدة من الفيروس تدعو للقلق.

ومع ذلك، هناك سؤال واحد لا يزال بدون إجابة - هل كان معملًا أم سوقًا للمأكولات البحرية هو الذي سرب الفيروس؟. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

مع ضغط الولايات المتحدة والسلطات العالمية المتزايدة من أجل إجراء تحقيق أكثر شمولاً، أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى معرفة أين وما سبب تسرب الفيروس.

لماذا التحقيق الحالي مهم جدا؟

تتابع الحاجة إلى الخوض في أصول الفيروس جهود فريق دولي بقيادة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول انتشار عدوى السارس COV-2 التي تبين أنها "غير حاسمة"، ولكن ما الذي سيجدنا تحقيقه الأحدث والأعمق في أصول الوباء؟ لماذا من المهم جدًا معرفة سبب حدوثه، وكيف بدأ؟.

تكمن الإجابة على ذلك في الحقائق المربكة والنظريات المتداولة حول أصل الوباء حتى الآن.

منذ أن تم الإبلاغ عن ظهور سلالة SARS-COV-2 لأول مرة من ووهان، الصين في نوفمبر 2019، كان هناك عدد لا يحصى من النظريات - هل كان فيروسًا "من صنع الإنسان'' تسرب للأسف من المختبر، أم مجرد حالة فيروس ينتشر بشكل طبيعي من الخفافيش إلى البشر؟.

كانت هناك أيضًا تقارير حالة مهمة أشارت إلى أن أصول الوباء ربما تم التقليل من شأنها، وكان الناس بالفعل مرضى بدرجة كافية قبل أن نعرف حجم كورونا، لقد أفسدنا العديد من النظريات ودراسات الحالة والتحقيقات من الوصول إلى الحقيقة، ومع ذلك، في منعطف مثل الآن، يصبح الوصول إلى الحقيقة أكثر أهمية من أي وقت مضى لتجنب الأزمات المستقبلية ذات الأبعاد العالمية والنتائج المدمرة.

أصل جائحة كورونا.. ماذا نعرف حتى الآن

حتى الآن، كانت هناك العديد من الروايات المنسوجة حول أصول الوباء، كما نعرفها، لا يزال الأصل الأكثر شيوعًا واعتقادًا، كما ظهر أيضًا من قبل السلطات الصينية، هو أصل العدوى عبر سوق الحياة البرية، حيث كان يُفترض أن الفيروس قفز من الخفافيش إلى الإنسان، الذي استمر في نشر الفيروس، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة بتفشي يشبه الالتهاب الرئوي في ووهان، حيث تم الإبلاغ عن حالات متعددة في 31 ديسمبر 2019.

في حين أن أصل الفيروس أمر مدينة ووهان بالدخول في سياج قسري ومعايير صارمة بحلول نهاية ديسمبر 2019 وسرعان ما بدأ ينتشر عبر الحدود الدولية وأصبح أكثر حدة في دول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إيطاليا، الهند، البرازيل، ومع ذلك، في حين تم الاعتقاد بهذه النظرية لفترة طويلة، فإن التركيز على أصل تسرب الفيروس من المختبر الظاهر هو أكثر ما يثير القلق ويخضع للبحث الحالي.

هل تسرب الفيروس حقًا عبر المختبر؟.. أم أن هذه مجرد نظريات؟

بدأت أولى الادعاءات والشكوك حول نظرية المختبر في الظهور في فبراير 2020، عندما كان الوباء ينتشر ببطء وكان العالم يعيش إلى حد كبير بدون أقنعة وإغلاق.

في إحدى الأوراق البحثية، التي تم نشرها، أشار بعض الباحثين الصينيين إلى مخاوف من أن الفيروس التاجي، الذي يتطابق بشكل كبير مع الجينوم مع فيروس الخفافيش التاجي "ربما نشأ من المختبر"، على الرغم من دحض السلطات الطبية لذلك، بدأت هناك دعوات متزايدة للاعتقاد بأن الفيروس، بالفعل، قد ظهر من المختبر.

تم رفض النظريات في البداية باعتبارها نظريات مؤامرة عنصرية، ومع ذلك، فقد نمت الدعوة للتعمق في الأصول بشكل جيد في النصف الثاني من العام.

تم طرح المزيد من الأدلة حول أصل التسرب في المختبر في يوليو 2020، عندما تم الإبلاغ عن فيروس، مشابه في طبيعته لـ SARS-COV-2 ، تم تتبعه إلى منجم نحاس قديم، وأبلغ عمال المناجم عن تعرضهم لأعراض مماثلة وعتامة الرئة مثل مرضى كوفيد.

تظهر إحاطات المخابرات الأمريكية أيضًا تقريرًا يشير إلى إصابة 3 WIV (معهد ووهان لعلم الفيروسات) على الأقل بمرض شديد مع أعراض تنفسية في أكتوبر ونوفمبر 2019.

بحلول نهاية عام 2020، مع ظهور المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والتسبب في دمار واسع النطاق، قدم ادعاءات أقوى بشأن الأصل المختبري لفيروس كورونا، إن المحادثات المتكررة حول النظريات والأدلة الملحة تجعل السلطات الآن تضغط من أجل إجراء تحقيقات أقوى في الأصول، لا تزال فرضية أصل المختبر قيد التساؤل.

هل هناك دروس يمكن تعلمها هنا؟

لقد تسبب الوباء في دمار واسع النطاق، ولم يسلم من أي بلد، وفي كثير من الحالات، قضى على أسر بأكملها، ما زلنا نكافح الارتفاع السيئ للوباء وهناك تقارير قوية تشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الموجات التي قد نواجهها في المستقبل.

على الرغم من أن لدينا لقاحات لإبطال خطر الإصابة بـ COVID-19 ، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن الوباء لن يتلاشى حقًا، لا يمكن أن يساعدنا العثور على أصول الفيروس، الذي وصل بنا إلى هنا، في الوصول إلى المشكلة الجذرية فحسب، ولكن أيضًا، كما يعتقد الخبراء، يخفف من المخاطر المستقبلية للأوبئة التي قد نواجهها.

أثناء إجراء تحقيق، سلط علماء الأوبئة الضوء على أنه حتى نظرية أصل المختبر قد تعطي العالم أدلة محتملة حول كيفية منع العدوى من أصل المختبر ومساعدة العالم على التعامل مع الأوبئة بشكل أفضل.