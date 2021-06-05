حب الشباب الهرموني.. لماذا دائما يصاب به في منطقة الذقن والفك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرتبط حب الشباب الهرموني ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم وتؤدي إلى ظهوره، وليس البكتيريا أو شيء تقوم به بشكل خاطئ، ويعاني الكثيرين من الإصابة به في منطقة الذقن والفك، ما يثير التساؤلات داخل معظمهم حول سبب ظهوره في تلك المنطقة تحديدًا.

تسبب الهرمونات تغيرات في البشرة وهي مسؤولة عن حب الشباب الهرموني الذي يعاني منه حوالي 80 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 30 عامًا، وغالبًا ما يتم رصد حب الشباب هذا حول منطقة T، لذلك فهو بارز جدًا وغالبًا ما يكون مؤلمًا، بحسب موقع express.

وفقًا للخبراء في Botanycl ، على الرغم من ارتباط حب الشباب بالتقلبات الهرمونية خلال فترة البلوغ ، إلا أن حب الشباب الهرموني يمكن أن يؤثر على البالغين في أي عمر، وهو شائع بشكل خاص عند النساء بسبب الحيض وانقطاع الطمث والعمر.

يمكن لهرمونات تسمى الأندروجينات، مثل التستوستيرون أن تحفز الغدد الدهنية وتسبب إفراز الدهون الزائدة، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب الهرموني.

لماذا دائماً يظهر حب الشباب على منطقة الذقن والفك

عادة ما يظهر حب الشباب الهرموني خلال فترة البلوغ عندما تكون الهرمونات في كل مكان، ويحدث بشكل شائع في منطقة T-Zone.وهي الجبهة والفك والذقن، وهذه المناطق معرضة لحب الشباب الهرموني عند المراهقين لأنها تحتوي على غدد دهنية أكثر من باقي الوجه.

إذا كنت شخصًا بالغًا تعاني من حب الشباب الهرموني، يقول الخبراء في Botanycl أنه من المرجح أن تجده في الجزء السفلي من وجهك، موضحين: "عادة ما يتشكل حب الشباب الهرموني عند البالغين في الجزء السفلي من الوجه والذي يشمل الجزء السفلي من الخدين وحول خط الفك".

وتابعوا: "بالنسبة لبعض الناس، تظهر البثور الصغيرة وتتحول إلى خراجات أو رؤوس بيضاء، قد يكون سبب حب الشباب الهرموني هو تدفق الهرمونات من الدورة الشهرية ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات وانقطاع الطمث وزيادة مستويات الأندروجين ".

وأشاروا إلى أنه يمكن أن يستمر حب الشباب هذا في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر ويمكن أن يحدث حول الفم وأسفل الرقبة وحتى في خط الشعر.

يرجع السبب في الإصابة بحب الشباب في هذه الأوقات من الحياة بصفتك امرأة بالغة إلى هرمونات الإستروجين والبروجستيرون والأندروجين والتستوستيرون.

تتغير نسبة الهرمونات خلال الدورة الشهرية، والحمل، وأثناء تناول حبوب منع الحمل، وستتوقف باستمرار إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض وأحيانًا حالات مثل الانتباذ البطاني الرحمي، فالكثير من هذه الهرمونات سوف يحفز إفراز الدهون ويسبب حب الشباب.

إذا كنت تعاني بالفعل من حب الشباب أو كنت عرضة للإصابة بحب الشباب، فإن التقلبات الهرمونية يمكن أن تزيد الأمر سوءًا، خاصة في الجزء السفلي من وجهك.

قال فريق Botanycl إن تقلبات الهرمونات قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل حب الشباب عن طريق زيادة التهاب الجلد الكلي، والزيوت، وانسداد خلايا الجلد في بصيلات الشعر، وإنتاج البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يمكن أن تؤدي الأطعمة أيضًا إلى ظهور حب الشباب الهرمون ، لذلك قد ترغب في الاستغناء عن الوجبات السريعة إذا كنت تعاني منها، فأوضح الخبراء: "يقال أن الأطعمة السكرية والكربوهيدرات ومنتجات الألبان هي محفز لحب الشباب الهرموني رغم أن هذه ليست حقيقة، ومن الأفضل تناول الأطعمة الطبيعية الكاملة للمساعدة في موازنة بشرتك وعدم تفاقم أي مشاكل جلدية قد تكون لديك بالفعل".

كيفية علاج حب الشباب الهرموني

لا يمكن علاج حب الشباب الهرموني أبدًا ولكن يمكنك محاولة السيطرة عليه بالعلاجات الهرمونية أو المضادات الحيوية التي يصفها لك طبيبك العام.

وغالبًا ما يتم إعطاء العلاجات الموضعية مثل البنزويل بيروكسايد أو الريتينويد أو حمض الأزيليك لمرضى حب الشباب أيضًا، كما سيساعد الالتزام بروتين منتظم لطيف للعناية بالبشرة مع عدم الإفراط في غسل الوجه أثناء هذه العلاجات.

ومن المهم أيضًا أن تحافظ على ترطيب بشرتك وترطيبها باستخدام مرطب غير مهيج، ووفقًا لفريق الخبراء، فإن العلاجات النباتية تعمل بشكل جيد في علاج حب الشباب الهرموني.